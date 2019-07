Dálnici D1 brzdilo několik nehod. Dva řidiči se po srážce porvali

Dopravu na dálnici D1 komplikovaly hromadné nehody. Ráno bouraly dva kamiony a dvě osobní auta u Velkého Meziříčí. Včera večer tři kamiony u Jihlavy. V následné koloně se kvůli další menší havárii dokonce řidiči poprali.

Dálnice D1 včera voněla jako drogerie. Na vozovce ležely stovky balení pracích prášků, které se vysypaly z jednoho z havarovaných kamionů. Návěs zůstal po nehodě celý rozpáraný. Viníkem je nejspíš řidič, který přehlédl stojící kolonu před sebou. Ta se v místě utvořila kvůli jiné nehodě.

"Stáli jsme v koloně, měli jsme to na blikačkách, najednou on to nedobrzdil, narazil a smetl nás," popsal řidič havarovaného kamionu. Za nehodou se okamžitě začala tvořit kolona a v ní se stal další incident.