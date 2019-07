Ekonomický kalendář: Trh se soustředí na vystoupení Powella v Kongresu a zápis ze zasedání FOMC

Shrnutí:

Bank of Canada by dnes měla ponechat sazby beze změny

Powell dnes vystoupí ve Sněmovně reprezentantů

Večer bude zveřejněn zápis ze zasedání FOMC

10:30 - Produkční data z Velké Británie. V průběhu dopoledne bude zveřejněno více "tvrdých" dat z Velké Británie. Výroba za květen by měla vzrůst o 2,1 % m/m a průmyslová produkce o 1,5 % m/m. Data obchodní bilance za květen by měla ukázat deficit ve výši 12,55 mld. liber oproti 12,1 mld. v dubnu. Lepší výsledky by měly pomoci libře ve stabilizaci po pádu na mnohaměsíční minima, ale na druhou stranu momentum zůstává stále silné a prim hraje jednání o podobě Brexitu.

16:00 - Projev Jerome Powella ve finančním výboru Sněmovny reprezentantů. Šéf Fedu dnes a zítra vystoupí v Kongresu se svým pravidelným půlročním projevem. Bude hovořit o americké ekonomice a měnové politice. Je pravděpodobné, že potvrdí dosavadní komunikaci Fedu ohledně poklesu úrokových sazeb. Trh si je jistý, že pokles přijde už na červencovém zasedání. Zůstává otázkou, zda poslední pozitivní report z trhu práce příliš nenarušil holubičí vyhlídky dalšího směřování měnové politiky Fedu.

16:00 - Rozhodnutí o sazbách Bank o Canada . Kanadská centrální banka by dnes měla ponechat úrokové sazby beze změny. Je pravděpodobné, že vyčká na rozhodnutí Fedu. Nicméně obchodníci budou jistě hledat jakékoliv změny v zápisu ze zasedání, protože od posledního BoC zasedání kanadský dolar výrazně posílil. Holubičí zmínky by mu dnes tedy mohly docela uškodit.

16:30 - Zásoby ropy DOE z USA. Zásoby ropy API včera naznačily výrazný propad o 8,1 mb a poslaly cenu ropy na vyšší úrovně. K dalšímu růstu by ovšem dnes ropa potřebovala potvrzení oficiálních statistik. Trh očekává pokles zásob ropy o 3,5 mb, pokles zásob benzínu o 1,2 mb a naopak růst zásob destilovaných paliv o 1,4 mb.

20:00 - Zápis z posledního zasedání Fedu - FOMC minutes. Na červnovém zasedání zazněly hlasy pro červencový pokles sazeb, které by mohl dnešní zápis pomoci lépe rozklíčovat. Hrozba obchodní války trhá, ovšem více statistik z americké ekonomiky zůstává pozitivních. Obchodníci budou hledat pádné důvody, proč by mělo ke snížení sazeb dojít už v tomto měsíci (a pravděpodobně dojde).