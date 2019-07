Akciové trhy pod taktovkou Jeroma Powella (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

PPF je blízko získání slovenské televize Markíza.

Evropské akcie budou na počátku seance přešlapovat na místě.

Makroekonomické ukazatele půjdou dnes stranou. Žádné významné zveřejněny být ani nemají. To klíčové bude proslov šéfa americké centrální banky Jeroma Powella. Fed zároveň zveřejní zápis ze svého posledního zasedání.

Société Générale nově doporučuje Držet akcie španělské distribuční společnosti Red Electrica a švýcarského těžaře komodit Glencore.

Obchodování na zámořských trzích

Až v samotném závěru včerejší seance se podařilo americkým akciím dostat do plusu. Po celý den jinak mírně ztrácely. Index S&P 500 tak uzavřel jednu desetinu procenta nad pondělním zavíracím kurzem. Pomohly mu k tomu především technologické akcie. Nasdaq si polepšil o půl procenta.

Vcelku nezáživné obchodování probíhalo dnes v asijsko-pacifickém regionu. Indexy jednotlivých burz nezaznamenaly výraznější výkyvy. Jejich zisky či ztráty se ve většině případů pohybovaly do půl procenta.

Projev šéfa americké centrální banky Jeroma Powella bude klíčový pro dnešní obchodování. Jeho vystoupení má sílu ovlivnit trhy oběma směry. Na jedné straně potvrzení tržních očekávání, že na konci července dojde ke snížení úrokových sazeb, by vedlo nejspíš ke korekci ztrát z posledních dnů. Na straně druhé ale zmínka o tom, že stávající makroekonomický obrázek si nevyžaduje promptní reakci centrální banky, by akciové trhy poslala hlouběji do červeného.

CME

Investiční skupina PPF je údajně blízko nákupu slovenské televize Markíza, která patří do skupiny CME. Slovenský list Denník N rovněž uvádí, že podle dřívějších informací podala nabídku i na koupi české televize Nova. Hodnota by se měla dle zdrojů listu pohybovat okolo 300 mil. EUR. Společnosti CME ani PPF se k transakci nijak nevyjádřily.

Markíza je nejhodnotnější aktivum společnosti na Slovensku. To vloni vyprodukovalo OIBDA ve výši téměř 28 mil. USD. Poměr EV/OIBDA by tak velmi hrubým výpočtem, protože nejsou k dispozici data jen za televizi Markíza, představoval 12x, což je výrazně nad současným oceněním celé skupiny CME i celého mediálního sektoru v Evropě.

Prodej dalších aktiv skupiny by dále pomohlo snížení zadluženosti firmy. I bez této transakce ale předpokládáme, že se čistý dluh k OIBDA dostane na konci roku k úrovni 2,5x. Přitom hranice 2,75x je podstatná k tomu, aby CME mohla začít vyplácet dividendu, popřípadě spustit zpětný odkup akcií. Prodej aktiv by tak určitě dále zvýšil šance na nějakou formu distribuce akcionářům.

Zprávu s ohledem na možnou hodnotu transakce a další oddlužení firmy vnímáme pozitivně, akcie by mohly reagovat růstem.