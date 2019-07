Pojišťovny apelují na poslance: Odmítněte zdanění rezerv na budoucí výplaty

Česká asociace pojišťoven (ČAP) se obrátila na poslance s výzvou, aby ve vládním daňovém balíčku odmítli změny ve zdanění technických rezerv pojišťoven. Přijetí návrhu by podle asociace mělo vážné negativní dopady na klienty, na stabilitu sektoru i na jeho budoucí vývoj. Daňovým balíčkem, který hlavně zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, se v prvním čtení zabývají poslanci. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) návrh naproti tomu hájí.



Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a dosavadními účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Podle dřívějšího vyjádření asociace by šlo o jednorázový náklad kolem deseti miliard korun.



Ministryně Schillerová před poslanci při představování daňového balíčku zdůraznila, že nejde o žádnou sektorovou daň, jak říkají někteří opoziční představitelé. Navržený systém podle ní do značné míry omezuje možnosti daňové optimalizace pojišťoven prostřednictvím rezerv. Tato možnost je častým argumentem pro zavedení sektorové daně pro pojišťovny, kterou naopak ministerstvo financí dlouhodobě odmítá, protože se se sektorovým zdaněním neztotožňuje, uvedla ministryně. Dodala, že je v této otázce připravena diskutovat o alternativách.



Ministerstvo financí v dnešní tiskové zprávě připomnělo, že jde o bod z programového prohlášení vlády z loňského roku. Navržený systém podle směrnice Solvency II je podle MF odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může pojišťovna ovlivňovat výrazně méně než u dosavadního postupu, který vychází ze zákona o účetnictví. "Jedná se tedy o dlouhodobě avizovaný, jasně zdůvodněný a s pojišťovnami konzultovaný krok," uvedlo MF.stojí v dopise ČAP poslancům. Navržený krok je podle asociace nesystémový i z rozpočtového hlediska, protože představuje pouze jednorázový příjem, ale slouží ke krytí opakovaných povinných výdajů rozpočtu.Záměr kritizoval předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. "Jsme absolutně proti zavádění sektorových daní, které vláda v daňovém balíčku uvaluje na pojišťovny. Vláda chce tímto opatřením zdanit peníze klientů pojišťoven, které jsou určeny k vyplácení budoucích škod," uvedl v tiskové zprávě. Ke kritikům se v rozpravě přidal i bývalý ministr financí Miroslav Kalousek ( TOP 09 ). Varoval, že čím méně odolnější bude finanční sektor vůči možným budoucím krizím, tím vyšší přinese občanům riziko, že se budou muset v budoucnu podílet na jeho ozdravění. Návrh označil za nezodpovědný a nebezpečný. Důsledkem podle něj bude i vyšší odliv dividend do zahraničí.Poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík řekl, že jeho strana nemá problém se sektorovou daní. Vládě ale vytkl, že místo toho, aby finanční sektor více zdanila, vybere od něj jednorázově peníze, o které připraví budoucí vládu. Pojišťovny podle něj budou několik let ve ztrátě a nezaplatí nic.Pozměňovací návrhy k vládnímu daňovému balíčku budou moci poslanci vznášet ve druhém čtení, které se uskuteční až po prázdninách. Rozhodnou o nich až poté ve třetím čtení.