Projednávání rodičovského příspěvku: Rodičovský příspěvek stoupne. Kdo si polepší? (video)

Pravidelná valorizace rodičovského příspěvku jako u důchodů

Nenutit zůstávat rodiče s dětmi doma i po dosažení třetího roku dítěte

Zmírnit znevýhodnění těch, co se rozhodnou pracovat už po dvou letech pobírání rodičovského příspěvku.

Návrhy, které chtějí Piráti předložit ve sněmovně při aktuálně projednávaném zvýšení rodičovského příspěvku. Ten se podle návrhu vlády má zvýšit ze současných 220 tisíc korun na 300 tisíc korun.

Rodičovský příspěvek – příklady

Návrhem na zvýšení rodičovského příspěvku se začne dnes zabývat sněmovna. Od ledna 2020 by se měl zvýšit o 80 tisíc korun a vyšší částku by měli mít nárok nejen ti, kteří na rodičovskou nastoupí v příštím roce, ale i rodiny, které už příspěvek čerpají a letos neukončí. Podrobně v přiloženém videu.V 90' pak probereme nejen otázku zvýšení rodičovského příspěvku , ale také možnosti, jak ulehčit ženám ♀(mužům ♂) návrat z mateřské do zaměstnání . Diskutovat přijdou:Lucie Hetflejšová, odborná poradkyně MPSV pro oblast rodinné politikyMarkéta Pekarová Adamová / TOP 09 /, místopředsedkyně výboru pro sociální politiku, PS

Hana Aulická Jírovcová /KSČM/, místopředsedkyně poslaneckého klubu

