Čína tlačí na USA, aby zrušily zbrojní dodávku pro Taiwan za 2,2 mld. USD

Čína vyzvala USA, aby ukončily plány na plánovanou dodávku zbraní pro Taiwan v souhrnné hodnotě cca 2,2 mld. USD . Záměr pro tuto vojenskou dodávku oznámil Kongresu v pondělí americký Pentagon. V rámci dodávky ba Taiwan měl získat tanky (108 ks typu Abrams), protiletadlové raketové systémy (250 ks Stinger), kulomety a munici a další související vybavení.Záměr Pentagonu je trnem v oku Pekingu, protože ten samostatnost Taiwanu neuznává a stále jeho území považuje a označuje jako Republic of China (ROC). Domovská Čína se pak oficiálně označuje jako People´s Republic of China (PRC).Peking v této souvislosti připomněl dřívější nařízení, že PRC by měla ukončit veškeré diplomatické styky s jakoukoli zemí, která by Taiwan uznala za samostatný stát. Z tohoto pohledu záměr dodat vojenskou techniku na Taiwan vážně porušuje pravidla a principy jednotné Číny, silně zasahuje do vnitřních záležitostí země a podkopává její suverenitu a bezpečnostní zájmy.Peking proto již učinil potřebné kroky vůči plánu na diplomatické rovině s cílem zabránit realizaci celé dodávky.Prezident Taiwanu již vyslovil vřelá poděkování směrem k USA a jejím snahám podpořit obranyschopnost ostrova.