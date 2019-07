BRICS, velká váha dnešního světa

Žijeme ve světě, který se projevuje nejistotou, napětím, nikdo neví co bude zítra, problémy se neřeší a bohužel stále přibývají. Dnešní svět finančních trhů a měny se stávají výtvory jednotlivých světových vlád a centrálních bankéřů, kteří staví fungování světa na ničím nepodloženým tištěním „papírků“. Několik elit vládne celému světu a ovlivňuje život nás všech aniž bychom si to uvědomovali. Nerovnost v bohatství je obrovská, když pár lidí vlastní tolik co polovina planety. To není v pořádku. Strach a nejistota jsou patrné na každém rohu. Bohužel dnešní svět není již bezpečným světem, ale světem, který skrývá nespočet hrozeb.

Globální svět se projevuje svou velkou dynamikou, neustále se mění a mění se v něm také poměry. Vznikají nové koalice mezi zeměmi, spojenectví a taktéž se tyto vztahy rozpadají. Být v určitém bloku má své výhody i nevýhody, je otázkou, jak se na danou problematiku budeme dívat. Takovým velkým spolupracujícím blokem zemí je skupina zemí označována jako BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika). Toto uskupení se dá říci, je jakousi protiváhou USA. Jsou to země s obrovským množstvím nerostného bohatství, lidského potenciálu, příležitostí atd..

Jak velký význam toto uskupení má, deklaruje ve svých odhadech Goldman Sachs, když odhaduje, že v roce 2025 se bude HDP těchto zemí pohybovat kolem 50 % HDP skupiny zemí G6 (USA, Japonsko, Německo, Velká Británie, Francie a Itálie), do roku 2040 by ekonomiky měly překročit HDP uskupení G6.

Pojďme se podívat na pár informací o tomto uskupení.

Obyvatelstvo těchto pěti zemí představuje téměř 3,2 mld. lidí, což představuje cca 42 % světové populace (cca 7,7 mld.)

Celková rozloha těchto zemí představuje cca 27 % z celkové světové pevniny, která je cca 148,939 mil. km2.

HDP představuje cca 20 bilionů USD, což představuje cca 23,5 % z celkového světového HDP za rok 2018, které činilo cca 85 bilionů USD.

Pokud bychom udělali průměr zadlužení k HDP tohoto bloku zemí, činí průměrné zadlužení cca 57,43 %.

Průměrná inflace celého tohoto bloku zemí činí cca 4 %.

Průměrná nezaměstnanost celého tohoto bloku zemí činí cca 10,53 %.

Celková těžba zlata za rok 2018 činí cca 936,20 tun, což představuje téměř 29 % z celosvětové produkce za rok 2018.

Celkové množství zlata v rezervách.