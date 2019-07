Jaký vliv má na produktivitu práce váš spánek? Budete překvapeni…

Kdy je mozek nejproduktivnější?

K těm nejlepším výkonům v práci dospějete jedině tak, že budete pracovat nejintenzivněji v čase, kdy je váš mozek nejvýkonnější a nejvíce soustředěný. V tomto okamžiku je nejlepší doba na řešení těch nejsložitějších úkolů. Po zbytek dne si nechejte čas na snadnější práci, která nevyžaduje tolik úsilí. Mnoho lidí však v čase, kdy by měli v práci opravdu zabrat a udělat co nejvíc smysluplné práce, tak svůj nejlepší čas z celého dne promrhají a bojují s prokrastinací. Např. čtení nových e-mailů se doporučuje odsunout až na polední čas, pokud k e-mailové schránce zasednete hned ráno po probuzení, ztratíte tak mnoho zbytečného času odpovídáním na zprávy, místo toho abyste skutečně něco dělali.

Naslouchejte svému biorytmu nebo si vytvořte harmonogram dne

Znáte-li velmi dobře svůj biorytmus, nemusíte nic složitě plánovat. Prostě poznáte sami, kdy je ideální čas na projekty, které mají smysl nebo naopak na věci, u kterých si odpočinete. Poznáním svého biorytmu se naučíte pracovat se svou energií a budete ji umět lépe využívat. Je však nutné si uvědomit, že každý má jiné fyzické a duševní stavy a ne všichni oplývají spoustou energie v ranních hodinách nebo jsou naopak nejvýkonnější večer a pracují do noci, kdy jim do hlavy přicházejí ty nejlepší nápady. Každý si musí sám vypozorovat na svém těle, co na něj platí a funguje.

Lidé si v poslední době často stěžují, jak jsou unavení a bez energie

V dnešní hektické době ale velká část populace zapomíná na to, že mají poslouchat své tělo a řídit se svými energetickými pochody. Zamysleme se však, co všechno ovlivňuje naši výkonnost. Abychom byli schopní se soustředit, byli si jistí tím, co děláme a vykonávali jsme práci v ten správný čas, je nutné, aby byla zajištěna dobrá kvalita spánku, vhodná strava a dostatek tělesného pohybu. To vše ovlivňuje množství naší energie a od té se pak odvíjí naše mizerná či vysoká výkonnost. Můžeme si pak psát mraky předlouhých seznamů úkolů, vést si diáře, ale bez dostatku energie nám to bude stejně k ničemu.

Spánek a vliv na pracovní výkony. Nárok na šlofíka v práci?

Vědci se shodují na tom, že je spánek velice důležitý pro správné fungování celého organismu. Ideální je spát nejméně osm hodin denně. Připočítejte si k tomu však ještě alespoň půl hodinu, protože málokdo usne hned na povel. Spánek může být narušen předchozími událostmi nebo nevhodnými stravovacími návyky. Dáte-li si např. kávu večer před spaním, sníte těžké jídlo nebo se pohádáte s partnerem v pozdějších hodinách, to vše má vliv na kvalitu vašeho spaní.

Kolem spánku koluje také spoustu mýtů, jako jsou mylné představy o tom, že se dá o víkendu dospat spánkový deficit z všedních dnů nebo že na usnutí je nejlepší panák tvrdého alkoholu. Vyzkoušejte nepoužívat budík a vzbudit se přirozeně sami, snadno tak zjistíte, kolik hodin v posteli ideálně potřebujete. Experti na spánek navrhují, aby si zaměstnanci dávali místo polední kávy šlofíka po obědě, nejlépe na 20 až 30 minut, slibují pak vyšší pracovní nasazení a zlepšení nálady pracovníků. V noci byste si měli ke spánku zajistit ty nejlepší podmínky, těmi jsou dobře vyvětraná chladná místnost bez rušivých světel a hluku. Co si myslíte vy? Měli by mít zaměstnanci nárok na spánek v práci?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková

Editorka: Zuzana Klímová