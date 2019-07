Kolik si na Wimbledonu vydělali Češi? Daně je připraví o majlant.

O českých tenistech je na Wimbledonu letos hodně slyšet. Jiří Veselý hned v prvním kole přešel přes Alexandera Zvereva a hned čtyři Češky se dostaly do čtvrtfinále. Slavný turnaj k nim bude hodně štědrý, s obřími odměnami to ale není až tak žhavé. Velkou část musí totiž vrátit Anglii na daních.

Wimbledon je štědrý, tenisté si vydělají miliony, jeden turnaj a jsou z nich boháči. Věty, které se během nejslavnějšího tenisového turnaje omílají pořad dokola. Jenže s odměnami to není tak slavné. Hráči musí na konci roku vrátit do Anglie na daních až 48% z odměny.

„Na turnaji hráčům vezmou maximálně 20% a jejich povinnost je do konce roku vše dodanit progresivní daní daného státu. Anglie je v tomhle hodně přísná, tam je to až 48%. Opravdu to zabolí, protože nejdříve hráčům přistanou peníze na účtu a až potom musí daň zaplatit. Půl roku až rok na to tak musí mít peníze stále u sebe, aby měli vůbec peníze na zaplacení,“ vysvětluje vše Andrea Sestini Hlaváčková.Ze snových peněz mají tak hráči zhruba polovinu. A Češi, kteří už v turnaji nepokračují, tak už začínají počítat, kolik si vlastně za své počínání na Wimbledonu vydělali. Smutnit dokonce nemusí ani ti, kteří vypadli v kvalifikaci.

V turnaji nadále pokračují Karolína Muchová s Barborou Strýcovou, které dnes čekají čtvrtfinálové boje. Pokud by jedna z nich dosáhla té nejvyšší příčky, přistálo by jí na účtu v přepočtu 66 milionů korun. Po zdanění by jí zůstalo téměř 35 milionů.



Stejnou odměnu může očekávat i vítěz mužské části. Po dlouhých letech protestů už totiž všechny grandslamy mají stejné prize money pro obě pohlaví.