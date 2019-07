12.h - Evropa oslabuje, blíží se výsledkový kolotoč za 2Q19 a objevují se první varování, euro slabší, ropa v plusech, BCPP oslabuje

Evropské akciové trhy v průběhu dopoledne oslabují. Investorům se rozležely zprávy o silných makrech v USA a ambiciózním plánu Deutsche Bank na restrukturalizaci a to v obou případech s negativním výsledkem. Silná US makra naznačují obstojně fungující nejsilnější ekonomiku světa a snižují prostor pro vzývané uvolnění měnové politiky ze strany Fedu.Restrukturalizace DB je Wall Streetem považována za příliš radikální, ambiciózní a příliš optimisticky hodnocenou a proto její akcie reagují na oznámení výraznějším poklesem o více jak 12% za poslední 2 dny.Negativně působí také výhledy pro výsledkovou sezónu za 2Q roku v čele s BASF . Německý chemický obr dnes varoval, že jeho výsledky za 2Q roku mohou výrazně zaostat za odhady. Koncern se také částečně otřel o slábnoucí automobilový průmysl , což se negativně odráží v celém sektoru.A aby nebylo negativních vlivů málo, trhy se také obávají vlivu posledního vývoje vztahů mezi USA a Velkou Británii, které se dostaly na bod mrazu po silném ataku ze strany prezidenta Trumpa vůči dosluhující premiérce Mayové a britskému velvyslanci v USA poté, co do médií unikly komentáře britského ambasadora o neobvyklé nejapnosti a neschopnosti Trumpovy administrativy. Euro vůči dolaru pokračuje i přes určité ranní snahy v oslabování vůči dolaru euru v blízkosti včerejšího závěru. Ropa dnes lehce roste v obou hlavních kontraktech. BCPP se dopoledne veze na negativní evropské vlně. Oslabují všechny bankovní tituly a nedaří se také ČEZu , který reaguje na včerejší vládní souhlas s firmou navrhovanou formou investic do dostavby jaderných bloků. Stavba v jakékoliv podobě bude pro titul s největší pravděpodobností určitou zátěží a to především na straně rizika a důvěry, což by mělo vytvářet dlouhotrvající tlak na titul. Vládní souhlas s investiční formou je dalším krokem, který celý projekt posouvá směrem k jeho realizaci a tím i ke zmíněné zvýšené zátěži.