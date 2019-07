Firestein: Trump nemůže být podruhé prezidentem při tarifech vůči Číně

Podle Davida Firesteina z University of Texas při Austin´s China Public Policy Center si bude muset současný prezident Donald Trump vybrat, jestli bude chtít být podruhé prezidentem a nebo jestli nechá v chodu stávající celní tarify vůči čínským dovozům. Souběh obou možností není podle Firesteina možný a prezident si bude muset vybrat jednu nebo druhou možnost.Ekonomické dopady tarifů jsou celkem dobře měřitelné a v době voleb rozhodně nebudou působit podpůrně a pozitivně a je nanejvýše pravděpodobné, že odradí část voličů, která dotlačila Trumpa do Bílého domu. Tarify zvyšují ceny dovozového zboží pro spotřebitele. Tarify také způsobují výrazný pokles podpory současnému prezidentu mezi US zemědělci respektive vývozci. Jejich exportní tržby jen v roce 2018 poklesly o cca 74%. Například objem vývozu sójových bobů v roce 2018 dosáhl pouhých 3,1 mld. USD oproti 12,2 mld. USD v roce 2017.Navíc se zdá, že čínská strana si dokáže do určité míry kompenzovat zhoršení podmínek vzájemného obchodu z jiných zdrojů a z jiných trhů.