Kde začne další krize? Toto jsou slabá místa globální ekonomiky

Co spustí příští finanční krizi? Na to existuje jednoduchá odpověď: Nikdo neví. Ale můžeme se pokusit to alespoň odhadnout na základě některých indicií.

Dobrou pomůckou může být následující tabulka od Mezinárodního měnového fondu, která vyjadřuje úroveň zranitelnosti různých segmentů rozvíjejících se i rozvinutých ekonomik v říjnu 2018 a v dubnu 2019 podle jejich zadlužení.

Ve Spojených státech je podle MMF potenciálním rizikem například míra zadlužení firem mimo finanční sektor, v Číně zadlužení společností mimo finanční sektor, bank i domácností. Nejlépe se situace jeví v eurozóně, kde je ale značným rizikem míra zadlužení některých států.

Povědomí o slabých místech ekonomik může sloužit jednak investorům k odhadu potenciálních spouštěčů příští krize, jednak tvůrcům měnové politiky a regulátorům k přijímání opatření na ochranu ekonomiky před nepříznivými vlivy, například v podobě regulace úvěrování či přísnějších požadavků na kapitálovou vybavenost systémově důležitých společností.