Wall Street o plánu Deutsche Bank: Ambiciózní, radikální. Rozdivočí akcie, otázky zůstaly

Již více než 12 odepsaly akcie Deutsche Bank z hodnot, které dosáhly v první reakci na zveřejněný ambiciózní plán restrukturalizace. První odezvou byl růst akcií banky o řádově 5 procent. Ještě v rámci dne se ale vývoj otočil ve stejně intenzívní pokles, který zatím nebere konce. Akcie Deutche Bank jsme viděli na dosah 7,50 eura za akcii, dnes se v úvodu dne pohybujeme kolem 6,50 eura. Analytici velkých bank z Wall Street přispěchali v průběhu pondělka se svými názory a komentáři, které lze z části shrnout do: velice ambiciózní plán (splnitelný, když se to nedařilo předchozí kvartály?), mnohem hlubší než očekávané propouštění, zůstávající nezodpovězené otázky. Zde jsou ohlasy Goldman Sachs, Bank of America, Citi nebo JPMorgan, které čerpáme jak přímo z bank, tak ze zahraničních investičních webů.

„Plán je velice hlubokou restrukturalizací banky ve všech směrech. Jako výzvy plánu vnímáme absenci byznysu, přinášejícího požadovanou vysokou návratnost, vzestup nákladů a nejasné odpovědi ohledně budoucnosti investičního bankovnictví,“ poznamenává Goldman Sachs s tím, globální ústup z obchodů s akciemi se mnohem rozsáhlejší, než co bylo očekáváno. „Nečekali jsme ústup napříč trhy a to včetně domácího obchodování v Evropě a na německých akciích,“ stojí ve zprávě Goldmanů.

Za ambiciózní, avšak se spoustou nezodpovězených otázek, považuje plán Deutche Bank další z titánů Wall Street, Bank of America Merrill Lynch. „Ambiciózní plán chce banku posunout do výnosnějšího (ne příliš jasně definovaného) byznysu s vyšší návratností a vyššími náklady. Otázkou bude role regulátora, kapitálové požadavky ze strany Evropské centrální banky a celkově její přístup, který by umožnil rychlejší pokles rizikově vážených aktiv. Deutche Bank by mohla zůstat s nedostatkem kapitálu pro takový plán a posun do atraktivního byznysu,“ soudí analytici Bank of America dle CNBC.

Citi hodnotí zveřejněné informace – po dvou týdnech mediálního vzruchu – jako poněkud telegrafické a restrukturalizační náklady jako vysoké s ohledem na smělý plán managementu, přerod Deutsche Bank financovat z vnitřních zdrojů bez externího navýšení kapitálu. Cílovou cenu akcie stanovili analytici na 6 eur a investici do Deutche Bank hodnotí jako „vysoce rizikovou“.

Podle analytiků Morgan Stanley může právě slib neředění akciových podílů vést ke krátkodobému vzestupu akcií, ale na dlouhodobém provedení restrukturalizačního plánu pak bude záviset tvorba nového pohledu analytiků na akcie Deutsche Bank. S otazníkem vnímá Morgan Stanley postoj regulátorů – jako domácího německého BaFin tak evropského SSM – ke kapitálové vybavenosti banky. „Deutsche Bank snížila cíl pro kapitál na úrovni CET1 na 12,5 % ze 13 %,“ upozornili analytici.

„Deutsche Bank se vrací tam, odkud vyrostla. Do korporátní banky s vysokým podílem operací s fixními příjmy. Podle nás musejí být zodpovězeny další otázky: budoucnost exekuce, na čem stojí plán růstu příjmů, motivace zaměstnanců pro plán restrukturalizace, vývoj tržního podílu banky, v rámci návratu ke korporátnímu bankovnictví pak skutečná schopnost jej obsluhovat bez akciového tradingu v Evropě,“ sepisuje svůj pohled JPMorgan.

UBS vidí plán Deutsche Bank jako snahu se ochránit před turbulencemi trhů a krátkodou odezvu na tento plán připouští pozitivní. Jako nejasný a nevysvětlený vnímá dopad do tržeb a také ona zmiňuje exekuci.

Velice volatilní akcie Deutsche Bank očekává banka Barclays. „Sledováno bude reálné naplňování plánu restrukturalizace managementem, plnění cílů nákladových úspor (včetně propouštění) a prostup do tržeb banky,“ poznamenávají analytici Barclays s tím, tato omezení bez dopadu do tržeb nejsou realizovatelná a otázkou bude také návratnost investic například do IT.

Za radikálnější proti očekávání označuje plán Deutsche Bank analýza banky RBC. Ta zvyšuje cílovou cenu na 8 ze 7,5 eura. Doporučení na titul ale zůstává „undeperform“.

„Ziskovost banky na blízkém horizontu podle našeho názoru nadále zůstane nízká, transformace podle nás v tomto směru povede ke zhoršení. Konkurenti Deutsche Bank podle nás lépe ponesou případné otřesy makroprostředí či politiky a z ústupu Deutsche Bank budou těžit,“ uvádí RBC a souhlasí s postojem Morgan Stanley ohledně rizika, že přerod Deutsche Bank může vyústit v pokles kapitálové vybavenosti a vynucené externí doplnění kapitálu.

Akcie Deutsche Bank dnes klesají druhým dnem v řadě. Na pondělní 5% pokles navazuje další ústup o 4-5 %. Ztrácejí také rizikovější dluhopisy banky. Trh jako celek si plán Deutsche Bank zatím překládá jako ambiciózní avšak nedostatečně vysvětlený a podložený. Promlouvá zřejmě také minulá zkušenost. Bance se nedaří naplnit sliby investorům dlouhodobě a teď se chce obrátit na vysoce konkurenční domácí trh s vidinou nízkých marží obsluhy firem a jejich potřeb, shrnuje ohlasy analytiků agentura Bloomberg. Upozorňuje také na otázku dividendy.

(Zdroj: Goldman Sachs, Barclays, Bank of America, Citi, CNBC, Bloomberg)