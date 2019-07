Dufek: Nákupní boom zvolňuje

Květnová čísla z maloobchodu byla ve znamení růstu, nicméně pomalejšího než v předchozích měsících. Tržby obchodníků tentokrát meziročně vzrostly jen o 2,7 % a to především v důsledku slabších prodejů potravin a pohonných hmot. Za ostatní totiž lidé reálně utratili o téměř 6 % více než ve stejném období loňského roku.



Zpomalení růstu tržeb se v podstatě netýkal internetových obchodů, které si tentokrát připisují nárůst o více než 19 %. Je vidět, že trh virtuálního nakupování – ač nemá v EU obdoby – stále nedosáhl svého vrcholu. Trend odklonu zákazníků od kamenných obchodů k těm virtuálním tak nadále pokračuje. A nejspíše pokračovat bude s tím, jak obchody expandují v dříve opomíjených segmentech, jako jsou potraviny nebo hobby zboží.





Ačkoliv jsou výsledky maloobchodu za květen slabší,, které by je nutili více šetřit. Je proto. Minimálně do té doby, dokud zůstane nezaměstnanost nízká a mzdy (a sociální dávky) dál porostou svižným tempem. Spotřeba tak může tlumit negativní důsledky slábnoucí evropské poptávky, kterou zaznamenává exportně orientovaná část ekonomiky Na dnes zveřejněných číslech statistického úřadu je vidět i další docela zajímavý fakt, a sice. Tentokrát to bylo jedno procento, které si lidé ve srovnání s loňským rokem připláceli za nakoupené zboží. Je tak zřejmé, že