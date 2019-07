TA: Cena BTC dnes vzrostla o 12%, pošle BAKKT Bitcoin nad 18 000$?

Technická analýza: Bitcoin

Bude Bitcoin pokračovat v šílené jízdě a dosáhne do konce Července 18 000 USD?

Cena Bitcoinu vzrostla za poslední tři měsíce přibližně o 128% za poslední 2 dny o 12% ukončili jsme tak hned 2 triangle. Jak můžete vdieť na grafu Bitcoin úspěšně prolomil resistance line obou trianglů co mu dnes zajistilo hodnotu 12763 USD. Jak můžete vidět na grafu na dosah máme krátkou resistance na 12937 USD a po jejím proražení 13827 USD hodnotu která je nejvyšší které BTC dosáhl v tomto roce.

Co se týče čistě jen mého pohledu právě najbližššia resistance na 12937 USD by měla Bitcoin na chvíli zpomalit a čekám mírný pokles, no na short bych to jistě neotvíral. Krátký pokles by měl pomoci Bitcoinu nadechnout se a prorazit na 2x odpor a přivézt Bitcoin k silnější resistance na 13827 USD která bude současně i topem pro Bitcoin.

Veterán obchodník a autor Peter Brandt nedávno porovnal trh s altcoinem s bublinou dot-com a tvrdil, že nedávné silné bitcoinské rallye nebudou replikovány jinými krypto-měnami. Podobně, ShapeShift CEO Erik Voorhees argumentoval loni, že Bitcoin a altcoini tvoří dva samostatné trhy, zatímco 1. července na crypto-Twitteri Lil zveřejnil hudební video, které dokonale vystihuje aktuální situaci altcoinu: @The Crypto Bubble.

Ale i když je pravda, že cena Bitcoinu vzrostla za poslední tři měsíce přibližně o 128% (ve srovnání s „pouze“ 81% pro ETH), neexistuje žádný skutečný náznak ani důkaz, že by většina altcoinů klesala, zatímco původní krypto měna zůstává silná.

Ještě důležitější je, že společnost Rager se domnívá, že současné tržní ceny jsou udržitelné a že pravděpodobný vývoj a inovace ji budou postupně hodnotu BTC zvyšovat. Podle Ragera:

Psychologie 5-místného Bitcoinu přes $ 10 000 již byla nastavena, když jsme v uplynulém týdnu rychle zjistili, že ceny BTC za $ 10k byly na trzích rychle vykoupeny. BTC trend je zas ve snaze více držet BTC, protože se to opěť vypláci. Do bullish může výrazně zasáhnout i Bakkt který oznámil 13.06.2019 že bude koncem měsíce července (22.07) testovat Bitcoin futures (ICE Futures U.S) a trejding. Cena Bitcoinu by mohla tak vzrůst na nový top za rok 2019 který je momentálně těsně pod 14 000 USD.

POZOR: Žádné údaje v článku nejsou investiční radou. Tým CryptoSvet.cz důrazně doporučuje silné zvážení risků.

