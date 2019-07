Rozbřesk: Česká ekonomika se stále drží

Včera zveřejněné výsledky průmyslu za květen není možné vůbec považovat za špatné. Výroba v největším tuzemském odvětví dále roste, i když pomalejším tempem, než na jaké jsme byli ještě nedávno zvyklí. Nicméně pořád je to stabilní růst. Pozitivně přitom dopadly i nové zakázky, které naznačují, jakým směrem se bude vyvíjet průmysl i v dalších měsících.

Navzdory slabší zahraniční poptávce si vůbec nevedl špatně automobilový průmysl, kterému se už podařilo vykrýt výpadek z úvodu roku. Když vezmeme v úvahu, jak slabá přicházejí čísla z Německa, je to stále obdivuhodný výkon, jež se zrcadlí i ve vývoji zahraničního obchodu, který tentokrát především díky exportu vozidel a autodílů skončil výrazným přebytkem. Překvapivě slabší byla tentokrát čísla ze stavebnictví, které v květnu v podstatě stagnovalo a vzpruha nepřišla ani z bytové výstavby. Z jednoho čísla však nemá smysl dělat hluboké závěry, už třeba s ohledem na vývoj zakázek, a tak horší číslo připisujeme spíše na účet loňského vysokého srovnávacího základu.





Dnes přišla další várka tuzemských čísel, která rovněž odkryla další část kondice české ekonomiky . V první řadě to byly květnové maloobchodní tržby, u nichž se čekal svižný nárůst o 4,0 %, přišla ale studená sprcha v podobě růstu o pouhých 2,3 %. Propad se naproti tomu čekal u prodejů osobních aut. Pozornost si zaslouží i červnová čísla z trhu práce , která potvrdila, že zaměstnanost stagnuje. Nicméně po zohlednění sezónnosti je vidět, že počty volných pozic už nějaký čas klesají. Není to dokonalá statistika, ale svoji dílčí roli jako indikátoru stavu ekonomiky nepochybně má, což se potvrdilo už při posledních dvou recesích. V každém případě nečekáme, že by dnes zveřejněná čísla měla nějakou recesi přímo věštit, spíše potvrdila další zpomalování ekonomiky . Zdaleka ne tak dramatické, jak naznačují soft indikátory, a už vůbec ne jaké by mohla napovídat úroková křivka na finančních trzích. Koruna podobně jako ostatní měny v regionu mírně ztrácela a dostala se tak lehce nad 25,50 EUR/CZK . Domácí příznivá čísla ji nechala chladnou a stejně tak si nebude všímat nejspíše ani těch dalších. Ať už těch dnešních, nebo těch inflačních, která přijdou na řadu ve čtvrtek. Ať už totiž inflace dopadne, jak chce, mnohem podstatnější bude až prognóza ČNB na začátku srpna. Tam se totiž ukáže, zda centrální banka pod tlakem negativního vývoje v zahraničí bude chtít výrazně přepsat svůj výhled, nebo dokonce nějak reagovat. Tuto variantu však i nadále považujeme za méně pravděpodobnou, a tak se koruna může z úrokového diferenciálu dál těšit a občas z něj i těžit.Eurodolar vyčkává na středeční vystoupení šéfa Fedu, přičemž americké měně vyhovuje, že se opatrně odbourávají agresivní sázky na rychlé snižování oficiálních úrokových sazeb v USA. Dolaru navíc zatím nikterak neubližují zprávy o tom, že Čína postupně nahrazuje ve svých devizových rezervách americké vládní dluhopisy jinými aktivy (např. zlatem).Mezi emerging markets zastavila svůj aktuální propad turecká lira , která byla zasažena informací, že turecký prezident Erdogan vyměnil guvernéra centrální banky.Na ropném trhu vládne nadále klid, přičemž cena ropy Brent se drží na dostřel hranice 64 dolarů za barel. Letní letargii by dnes mohla narušit data Amerického petrolejářského institutu, který bude publikovat předběžný odhad ke stavu ropných zásob ve Spojených státech. Pozornost trhu se pak zaměří také na měsíční report americké EIA, který představí analýzu trhu s ohledem na prodloužení těžebních škrtů kartelu OPEC+ pro zbytek tohoto roku.