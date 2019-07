Akcie lehce nervózní, USA uvažují o nových clech

Shrnutí:

Americké indexy zakončily pondělní seanci níže, slabší sentiment také v Číně

USA uvažují o zavedení cel na dovoz oceli z Číny a Mexika

Slabší data z Japonska a náznaky zvýšení daní od premiéra Abeho

Pondělní korekce

První den týdne se nesl napříč akciovými indexy nesl ve spíše negativním duchu. Korekce byla však poměrně vlažná a spíše tehcnického charakteru. NASDAQ klesal o 0,8 %, zatímco S&P500 a Dow ztrácely 0,5 % a 0,4 %. Zajímavé je, že byla korekce na indexech doprovázena mírným růstem dluhopisových výnosů v USA. Ty se u desetiletých splatnstí dostaly zpět na 2,03 %, což může nasvědčovat tomu, že obchdoníci omezují svá očekávání ohledně dalšího uvolňování měnové politiky v USA. Na vině jsou pravděpodobně hlavně páteční výsledky NFP, které dokázaly příjemně překvapit. Trhy jsou tak i nadále spíše rukojmími centrálních bankéřů, kteřé jsou pro další směřování indexů naprosto klíčovými hráči.

Hranice 2 950 bodů se zdá být na S&P500 důležitým supportem. Další vývoj indexu ale bude záležet hlavně na zasedání Fedu z konce tohoto měsíce. Zdroj: xStation5

Více amerických cel na obzoru?

Lehce negativní sentiment dnes pozorujeme také v Číně, kde klesá tamní Hang Seng o 0,7 %. Jedním z důvodů mohou být zprávy, podle kterých USA uvažují o zavedení cel na dovoz oceli, který podle ministerstva obchodu poškozuje domácí producenty. Ministerstvo dále uvedlo, že by se cla mohla pohybovat v rozmezí od 30,3 % do 177,43 % na čínskou ocel a do výše 74,01 % na ocel z Mexika. Jedná se však stále teprve o návrh a finální rozhodnutí bude oznámeno až 19. listopadu. Mexické peso dnes v reakci na tuto zprávu ztrácí na páru s dolarem 0,2 %.

Z dalších zpráv