Reuters: Sazka podala nabídku na zbývající akcie řecké sázkové společnosti OPAP, nabízí 9,12 eura za akcii

Česká skupina Sazka předložila nabídku na koupi zbývajících akcií řecké sázkové společnosti OPAP, za jednu akcii nabízí 9,12 eura (232,651 Kč). Agentuře Reuters to sdělila společnost Greek Organisation of Football Prognostics SA. Sazka a Georgios Melissanidis ze správní rady řecké společnosti v OPAP společně vlastní podíl 33 procent, uvedl Reuters.



V pondělí server SBC News s odvoláním na zdroje v Řecku napsal, že majitel Sazky Karel Komárek osobně schválil nabídku 14 eur za akcii firmy OPAP a přeje si, aby Sazka získala nad řeckou firmou plnou kontrolu. taková nabídka by představovala prémii 40 procent. Komárek podle zdrojů SBC News považuje OPAP ze nejdůležitější majetek herního portfolia Sazky. Ta vlastní rovněž podíly ve firmách Casinos Austria a LOTTO ITALIA.





OPAP je podle výše příjmů čtvrtou největší sázkovou firmou v Evropě , v roce 2013 byla společnost plně zprivatizován. Nabízí sportovní sázky a loterii v Řecku a na Kypru.