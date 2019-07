Ranní glosa: Česká ekonomika se stále drží

Včera zveřejněné výsledky průmyslu za květen není možné vůbec považovat za špatné. Výroba v největším tuzemském odvětví dále roste, i když pomalejším tempem, než na jaké jsme byli ještě nedávno zvyklí, nicméně pořád je to stabilní růst. Pozitivně přitom dopadly i nové zakázky, které naznačují, jakým směrem se bude vyvíjet průmysl i v dalších měsících. Navzdory slabší zahraniční poptávce si vůbec nevedl špatně automobilový průmysl , kterému se už podařilo vykrýt výpadek z úvodu roku. Když vezmeme v úvahu, jak slabá přicházejí čísla z Německa, je to stále obdivuhodný výkon, jež se zrcadlí i ve vývoji zahraničního obchodu , který tentokrát především díky exportu vozidel a autodílů skončil výrazným přebytkem. Překvapivě slabší byla tentokrát čísla ze stavebnictví, které v květnu v podstatě stagnovalo a vzpruha nepřišla ani z bytové výstavby. Z jednoho čísla však nemá smysl dělat hluboké závěry, už třeba s ohledem na vývoj zakázek, a tak horší číslo připisujeme spíše na účet loňského vysokého srovnávacího základu.Dnes trhy čeká další várka tuzemských čísel, která rovněž odkryjí kondici české ekonomiky . V první řadě to budou květnové maloobchodní tržby, u nichž se čeká další svižný nárůst díky rostoucí kupní síle obyvatel a jejich relativně dobrému naladění. Propad se naproti tomu dá čekat u prodejů osobních aut, nicméně nepůjde o žádné překvapení. Ještě větší pozornost však zaslouží červnová čísla z trhu práce , která jednak potvrdí další sezónní pokles nezaměstnanosti a současně zřejmě naznačí, že nová pracovní místa už zdaleka nepřibývají, tak jako tomu bylo dříve. V absolutním vyjádření sice mohou zdolat další rekord , nicméně po zohlednění sezónnosti je vidět, že počty volných pozic už nějaký čas klesají. Není to dokonalá statistika, ale svoji dílčí roli jako indikátoru stavu ekonomiky nepochybně má, což se potvrdilo už při posledních dvou recesích. V každém případě nečekáme, že by dnes zveřejněná čísla měla nějakou recesi přímo věštit, nicméně další zpomalování ekonomiky nejspíše potvrdí. Zdaleka ne tak dramatické, jak naznačují soft indikátory a už vůbec ne, jaké by mohla napovídat úroková křivka na finančních trzích.