Akcie zůstávají stále pod výprodejním tlakem (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události



Vláda schválila plán na realizaci nových jaderných bloků.

Evropské akcie by měly znovu zamířit do ztrát.

Dnešek je na nová makroekonomická data nezajímavý. Jediným číslem, které stojí za zmínku, je index optimismu malých amerických podniků. Pozornost trhů se tak bude koncentrovat na projevy centrálních bankéřů. Dnes vystoupí James Bullard a Raphael Bostic.

Ve Spojených státech se začíná pozvolna rozjíždět výsledková sezóna za druhý kvartál. Své výsledky představí společnost PepsiCo.

Obchodování na zámořských trzích

Včerejšek nepřinesl na trhy žádný nový impuls, ale investoři stále vstřebávali potenciální dopady pátečních dobrých údajů z trhu práce na měnovou politiku Fedu. V této souvislosti bude důležitý projev jeho šéfa Jeroma Powella. Americké akcie tak navázaly na závěr předchozího týdne a dále prohloubily ztráty. Průmyslový Dow Jones odepsal 0,4 %, S&P 500 přišel o půl procenta a technologický Nasdaq propadl o 0,8 %.

Výprodeje pokračovaly i v průběhu dnešního ranního obchodování v asijsko-pacifickém regionu. Většina burz ztrácela do jednoho procenta. Ani zde nepřišel nový faktor, na který by akcie výrazněji reagovaly. Zdá se tak, že podobný ráz obchodování bude přetrvávat až do očekávaného projevu, kterého se dočkáme ve středu.

ČEZ

Vláda včera schválila plán, který jasně říká, kdo postaví nové jaderné bloky v Dukovanech a Temelíně. Investorem budou dceřiné spolenosti ČEZ, které byly pro tento účel založeny již před třemi roky. Financování proběhne vlastními i externími zdroji. Vláda poskytne garance na získané úvěry, čímž se výrazně zlevní náklady na financování. Dohodnutý plán zmiňuje možnost opcí, které ČEZ dávají možnost přenechat stavbu státu v případě, že se firmě přestane stavba ekonomicky vyplácet. Zároveň budou stanoveny i další podmínky, které umožní převést elektrárnu na stát jako jsou technologická rizika nebo hrozby vyplývající z dopadů politických rozhodnutí, jež by vedly k prodražení celé stavby. Návrh výslovně odmítl garantovat vyšší než tržní ceny elektřiny.

Na základě schváleného plánu bude vytvořena rámcová smlouva mezi státem a ČEZ, která by měla být hotová do konce tohoto roku. Dle našeho názoru by takto vymezené podmínky mohly zmírnit obavy mezi minoritními akcionáři ohledně rentability celého projektu. Za stávajících tržních podmínek stále není výstavba dostatečně rentabilní vzhledem k obrovským počátečním nákladům, pokud budeme uvažovat o stavbě klasického jaderného bloku.