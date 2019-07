Domácí maloobchod si připíše další růst (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ze světa dnes moc zajímavých statistik nepřijde, ale vystoupí hned dva zástupci Fedu, aby udělali jasněji o dalších krocích americké centrální banky. Trhy si totiž úplně jisté evidentně nejsou. Z domova by měla pokračovat série příznivých čísel. Po včerejších pozitivních překvapení z průmyslu by slušný růst měl zaznamenat i maloobchod.

Zástupci Fedu okomentují současný vývoj ekonomiky

Dnes se dočkáme pouze méně zajímavých dat ze Spojených států. Ta by měla ilustrovat, že to s americkou ekonomikou není tak černé, jak to trhy v současnosti malují. O ekonomice budou dnes hovořit také dva zástupci Fedu. Jejich projevy budou dozajista velmi sledované. Investoři totiž ještě nedávno očekávali rapidní snižování dolarových sazeb, svá očekávání však již začínají mírnit. Své k tomu dodají právě zástupci americké centrální banky.

Německý průmysl nezklamal

Poté, co v pátek přinesla zklamání čísla z Německa, euro výrazně ztratilo a dostalo se na úroveň 1,121 USD/EUR. Poblíž této hladiny se koruna držela celkem poklidně i včera. Nevykolejil ji ani výsledek květnové německé průmyslové produkce. Ta v souladu s očekáváním mírně meziměsíčně přidala. Za tímto nemastným neslaným výsledkem se ale skrývají dobré zprávy. Výrazný růst zpracovatelského průmyslu zastínil pokles ve výrobě energií a ve stavebnictví. Navíc výroba investičních statků znatelně přidala. Dobrý výsledek přinesl i tamní zahraniční obchod.

Maloobchod i přes slabší důvěru domácností stále roste

I když se důvěra spotřebitelů letos postupně snižuje, maloobchodní tržby i nadále utěšeně rostou. To by měla potvrdit i dnes zveřejněná čísla. Celkový obrázek kazí pouze prodeje automobilů, kterým se již nějakou dobu nedaří a dynamiku celkových prodejů sráží. Trvající pohodu domácností podtrhuje i velmi nízká nezaměstnanost. I když úřady práce evidují o něco méně pracovních pozic, tak počet nezaměstnaných i nadále klesá. Zpomalování ekonomiky tak zatím velký vliv na domácí trh práce nemá. Více jsme o statistikách zveřejněných tento měsíc psali zde: http://bit.ly/2RPb0B1.

Příznivé domácí statistiky korunou nepohnuly

Poté, co koruna v průběhu svátků kvůli špatný číslům z Evropy mírně oslabila na 25,51 CZK/EUR, ani včerejší velmi povzbudivá čísla z domácí ekonomiky nestačila na to, aby domácí měnu poslala zpět k silnějším úrovním. Koruna se sice dopoledne o tento pohyb pokusila, ale trhy pochopení nenašly, a tak se domácí měna obchodovala odpoledne v blízkosti 25,52 CZK/EUR. Podobný osud měl i polský zlotý a maďarský forint. Obě měny se dostávaly na slabší úrovně. Forint tak odpoledne uzavřel kolem 324,8 HUF/EUR a zlotý se posunul na 4,256 PLN/EUR.