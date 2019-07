Roztržka mezi Jižní Koreou a Japonskem může obrátit polovodiče vzhůru nohama

Kypějící napětí mezi Japonskem a Jižní Koreou by mohlo převálcovat výrobce čipů jako Samsung Electronics a SK Hynix, narušit tak pečlivě sesynchronizované globální dodavatelské řetězce a udusit výrobu paměťových čipů a ostatních součástek důležitých pro tyto široce používané přístroje.

Mezitím, co se svět zaměřuje na Donalda Trumpa zadržujícího Huawei Technologies i čínské ambice, odehrává se souběžně s tím spor mezi dvěma nejbohatšími sousedy Pekingu. I ten má dalekosáhlé důsledky, a to od iPhonů Applu až po notebooky společnosti Dell Technologies. Japonsko kvůli údajně dlouhodobě nevyřešenému napětí uvalilo omezení na vývoz tří tříd materiálů do Jižní Koreje, které jsou nezbytné pro výrobu polovodičů a špičkových obrazovek. Technologický průmysl se nyní snaží odhadnout dopad případných výpadků těchto materiálů.

Tento poslední projev válečných napětí trvající desetiletí zanechal Samsung uprostřed palby. Kromě toho, že vyrábí paměťové čipy, je Samsung také největším výrobcem smartphonů. Tato největší korejská firma ztratila dnes 2,7 % a tento měsíc asi 16 bilionů wonů tržní hodnoty, zatímco Hynix klesl o 1,5 % a přišel asi o 1,5 bilonu wonů. Obě firmy, které dohromady tvoří asi 60 % světové kapacity výroby paměťových čipů, odmítly komentovat.

Zatímco se zásoby liší materiál od materiálu, Samsung má podle lidé obeznámených se záležitostí v průměru téměř měsíční hodnotu dodávek. Samsung a SK Hynix údajně rychle hledají alternativy. Oba korejští giganti ujistili své klienty, že se budou snažit dopad na produkci minimalizovat. Samsung se už ale prý připravuje na jedno z největších potenciálních snížení výroby nebo dokonce její zastavení, pokud by situace přetrvávala.

Proto sedl de facto šéf korejského konglomerátu Jay Y. Lee o víkendu do letadla na krizové setkání s japonskými dodavateli. Není jasné, jak hluboký by dopad mohl být. Hodně záleží na tom, zda japonský premiér Šinzó Abe a jihokorejský prezident Mun Če-in dojdou ke kompromisu.

Japonsko se zaměřuje na trojici materiálů, které, ač jsou mimo toto odvětví málo známé, jsou pro výrobu elektroniky důležité. Jedná se o fluorované polyimidy nutné mimo jiné pro výrobu skládacích panelů, jako jsou například Galaxy Fold od společnosti Samsung. Dále foto-resisty klíčové k výrobě čipů a fluorovodík, který je potřebný pro výrobu čipů i displejů.

Hledání substitutů není snadné. Korejské společnosti nyní spoléhají na Japonsko u více než 90 % všech fluorovaných polyimidů a resistů a u 44 % fluorovodíku, odhaduje Societe Generale. Je ironií, že pokud se bude potyčka protahovat, mohli by být zasaženi i japonští dodavatelé těchto chemických látek (společnosti JSR či Shin-Etsu Chemical). Jde sice o malé, ale nenahraditelné součásti řetězce.

Micron Technology, další výrobce paměťových čipů, by mohl naopak nabýt na významu. A Taiwan Semiconductor Manufacturing by mohl dále rozšířit svůj náskok před společností Samsung, co se čipů na zakázku týče.

Zdroj: Sohee Kim, Debby Wu a Pavel Alpeyev, Bloomberg