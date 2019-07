Souhrn 8.7. - akciové trhy se zalekly silných makro zpráv z USA, euro výrazně oslabuje, ropa v plusech, BCPP ve znamení bank vs. ČEZ

12.h - Evropa zahajuje týden nejistě, silná US makra vnáší zmatek do očekávání vývoje sazeb, euro oslabuje, ropa vyčkává,

BCPP hledá směr

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do 28. týdne roku při silně okurkové likvidity nejistě a ve finále v těsné blízkosti pátečního závěru.Evropské trhy v průběhu dne nabíraly postupně stále pesimističtější ladění. Vrásky na čelech investorů představují především páteční nečekaně silné údaje z amerického pracovního trhu, jež zahýbaly s odhady dalšího vývoje dolarových sazeb. Trh se už velmi těšil na "nutný" zásah Fedu ve smyslu zmírnění měnových podmínek, ale silná makra z US pracovního trhu k tomu nedávají potřebnou záminku.Negativně pro akciové trhy působí také pokračující pokles výnosů vládních dluhopisů Negativně nakonec působí oznámené restrukturalizační plány Deutsche Bank US trhy vstupují do nového týdne rovněž v negativní náladě, jež vychází především z již výše uvedeného. Negativně působí změny investičního doporučení vlivného analytika vůči Apple kvůli slábnoucím prodejům iPhonů a dalších produktů firmy Euro dopoledne výrazněji reaguje v dozvucích na páteční nečekaně silná US makra a pokračuje ve svém oslabování vůči zeleným bankovkám. Negativní náladu umocňují první předstihové indikátory německé investorské důvěry s nečekaně špatným vyzněním. Ropa po nejistém dopoledne zamířila ve druhé polovině dne do plusů. BCPP dnes nejistá. Odpolední růst podporovaný především zájmem o banky vymazal směrem ke konci ČEZ , který oznámil, že vláda souhlasí s jím navrhovaným modelem financování dostavby jaderných bloků.Zahraniční tlak na technologický sektor sebou stáhl do minusu akcie Avastu.