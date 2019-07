Dovolené a 43 uzavírek

V průměru každých 27,9 km je dálnice v opravě



Omílaná D1 je „královnou zpoždění“ a uzavírek i pro toto léto. V danou chvíli je těch hlavních 5 a mají přibýt další 2. Žel ani zdaleka tím čeští motoristé nevypili kalich hořkosti až do dna. Ono „dno“ představuje celkem 43 největších uzavírek pro letošní dovolené. Jaké to jsou?

Vedle D1, opravy potrápí zřejmě nejvíce motoristy na hlavním tahu z Prahy do Německa, tedy na dálnici D5. Tři úseky o celkové délce 34 kilometrů (u Rokycan, Plzně a Boru), to je trasa „ven“. Na zpáteční cestě budou omezení u obchvatu Plzně i nedaleko Berouna.

Kdo zamíří do Německa jinou trasou, a to po dálnici D8 směr Drážďany, musí počítat s omezením u Lovosic (11 km) a před hranicemi (9 km), stejně jako v protisměru na příjezdu do Prahy (3 km).

Jak informují ÚAMK motoristé, mimořádně nepříjemná situace je v okolí Brna a městě samotném. Jedná se jak o omezení na D1, tak i D2, tedy dálnici směr Bratislava. Jde o úseky u tohoto města a také Břeclavi.

Omezení čekejte i na D11 nebo D10 do Turnova. Na druhé z nich se s opravami setkají motoristé mezi Radonicemi a Tuřicemi a dále mezi Svijany a Mnichovým Hradištěm.

Co všechna tato fakta říkají? Že naše dálnice jsou v takovém stavu, že vás v průměru každých 27,9 km čeká jedno omezení, zúžení a podobně. Tedy neujedete ani 30 km, abyste nenarazili na opravu vozovky!