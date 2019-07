Tomáš Czernin: Ukázalo se, že přímá volba prezidenta není šťastné řešení. Nejen u nás (Video)

Jeden průzkum za druhým naznačuje, že TOP 09 balancuje na hranici vstupu do Poslanecké sněmovny. V podobném postavení jsou i další strany a hnutí a začínají se objevovat návrhy na spojení sil. Je ale jisté, že by to pomohlo? Čím by mohla topka oslovit voliče i jinde než jen na levém břehu Vltavy v Praze? Moderátor Jan Bumba se ptá senátora a kandidáta na předsedu TOP 09 Tomáše Czernina.

<img src="https://video.kurzy.cz/obrazky/y_video/6s9/UeZ1E84E-tomas-czernin-ukazalo-se-ze-prima-volba-prezidenta-neni-stastn.jpg" />

Další investiční videa naleznete na stránce video.kurzy.cz

Zdroj: Youtube, kanál uživatele Český rozhlas Plus