Hloupá klišé, na která byste si měli dát pozor na finančních trzích

Na trzích se člověk mnohdy dozví hodně zajímavé věci. Ať už v pozitivním, nebo negativním slova smyslu. Následujících pět příkladů patří jednoznačně mezi tvrzení, kterým byste příliš naslouchat neměli.

1. Investoři nesnášejí nejistotu na trzích

Je pravda, že když se na trhu objeví nejistota, ceny akcií a jiných aktiv většinou klesají. To je ale něco, na co zkušení investoři čekají. Nic totiž nevykreslí na jejich tvářích větší úsměv než nákupy akcií ve výprodeji.

2. Většinu růstu již mají burzy za sebou

Jedna ze základních pouček říká, že ceny akcií v dlouhodobém horizontu vždy rostou. Ani to, že index S&P 500 vzrostl za posledních zhruba pět dekád ze 100 na bezmála 3 000 bodů, tedy neznamená, že tento výkon v příštím půlstoletí nezopakuje. Volatilita je nedílnou součástí dění na trzích, a investory by tak dílčí poklesy cen akcií neměly znervózňovat.

3. Nakupovat se vyplatí jen na lokálních minimech

Nakupovat na lokálních minimech, prodávat na lokálních maximech. Tak by to mělo v ideálním případě vypadat. Problémem ovšem je, že na trzích nikdy není jasné, kdy bylo dosaženo lokálního dna a trend se otáčí. Navíc, jak už bylo řečeno, zkušení investoři dobře vědí, že nejlepší čas na nákupy je v době největší nejistoty na trzích.

4. Bez Fedu by akcie byly podstatně levnější

Americká centrální banka v posledních letech růst cen akcií nejen v USA podpořila, nelze ale tvrdit, že Fed je jediným argumentem pro současné ocenění akcií. Stačí se podívat třeba na růst ziskovosti společností nebo na vývoj jejich marží.

5. Příběh Applu nebo Googlu se již nebude opakovat

Svět se neustále vyvíjí, a i když to vypadá tak, že všechno myslitelné již bylo vynalezeno, není tomu tak. Současný dynamický vývoj vytváří stále nové příležitosti. Není to tak dlouho, co vznikly podniky jako Facebook, Twitter, Uber nebo Airbnb. Hledání nových hvězd ale není nic pro netrpělivé.