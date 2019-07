Turecký prezident úřadoval v centrální bance. Lira padá

Trhy si na Trumpovu kritiku americké centrální banky částečně zvykly. Jeho slova prozatím nepřešla v činy, přičemž velká část ani nevěří, že by opravdu mohlo dojít například na propuštění šéfa Fedu. Ale platí, že jiný kraj znamená i jiný mrav. Nejlepším příkladem je Turecko, kde tamní prezident Erdogan o víkendu bez udání důvodu zbavil funkce guvernéra turecké centrální banky.

Takový krok si trhy jasně přebraly jako zásah do kredibility centrální banky. Tento pohled umocňuje i jméno náhradníka v čele měnové instituce. Na místo Murata Cetinkayi, kterého Erdogan v sobotu na základě prezidentských pravomocí platných od minulého roku odvolal, nastoupil viceguvernér Murat Uysal, který je znám jako největší holubice z bankovní rady. To tím pádem nahrává výhledu poklesu tureckých úrokových sazeb. Ostatně potvrdily to i anonymní zdroje serveru Hürriyet, podle kterých byla hlavním argumentem odvolání neochota vyslyšet poptávku turecké vlády po nižších úrokových sazbách. Erdogan je dlouhodobým zastáncem představy, že vyšší úrokové sazby způsobují inflaci, a proto volá po jejich snížení. Někteří turečtí obchodníci pak odvolání považují i za možnou přípravu na předčasné volby.

Dnes již bývalý guvernér Cetinkaya zvýšil turecké sazby během svého nedokončeného mandátu o více jak 11 procentních bodů, aby tak zkrotil inflační tlaky v ekonomice, která se navíc nachází v recesi. Turecká centrální banka po Erdoganově intervenci vydala prohlášení o své trvající nezávislosti a udržení cíle nového guvernéra v podobě cenové stability. Tato slova ale trhy evidentně nepřesvědčila. Turecká lira se tím dostala pod tlak, když oslabila nejvíce od konce března. Stalo se tak jen několik dní před očekávanou ruskou dodávkou protiletadlové obrany do Turecka, což je krok nad kterým visí další riziko v podobě možných sankcí ze strany USA.

Při pohledu na vývoj měn rozvojových trhů nepozorujeme žádný výraznější přesah mimo tureckou liru. Ta je tak aktuálně se ztrátou o více než 2 % vůči dolaru nejvíce oslabující měnou v rámci tzv. emerging markets. Spíše než turecké dění budeme tento týden sledovat hned několik komentářů ze strany představitelů amerického Fedu, včetně guvernéra Powella, a vedle toho i zveřejnění zápisu z posledního zasedání měnového výboru. I přesto, že například poslední americká data v podobě tvorby nových pracovních míst mimo zemědělství ukázala nad očekávání lepší výsledek, sázky na snížení amerických sazeb o 25 bazických bodů již v červenci stále dosahují bezmála 98% pravděpodobnosti.

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1229 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,22 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1235 do 1,1289 EURUSD.*

Koruna se v závěru minulého týdne posunula k hranici 25,50 za euro. Na mírném oslabení se podepsalo méně likvidní prázdninové obchodování podpořené čtvrteční absencí amerických obchodníků a v pátek pak státním svátkem.

Dnes ráno byl zveřejněn výsledek průmyslové výroby za květen. Ta vykázala mírné zpomalení z 3,3 % y/y na 3,2 %, trh očekával 1,1 %. Reportována čísla se na kurzu podepsala minimálně. Ve zbytku týdne budou zveřejněny maloobchodní tržby za květen (úterý) a červnová inflace (čtvrtek).

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,51 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,42 až 25,52 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,50 až 22,73 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.