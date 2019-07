Turecká lira slabší kvůli odvolání šéfa centrální banky

<br>

Lira klesá na páru s dolarem, Erdogan odvolal šéfa centrální banky

Čína vyhrožuje možností vlastního blacklistu pro zahraniční společnosti

Dolar mírně roste, asijské akcie ztrácejí, americké výnosy lehce výše

Erdogan oslabil domácí měnu

Turecká lira dnes ráno výrazně ztrácí v reakci na rozhodnutí prezidenta Erdogana odvolat šéfa centrální banky Murata Cetinkaya, který měl skončit ve své funkci až během příštího roku. Na jeho místo jmenoval viceguvernéra Murata Uysala, čímž znovu podryl již tak nízkou důvěru trhu v nezávislost turecké centrální banky. Erdogan podle tureckých médií odůvodnil rozhodnutí tím, že guvernérovi několikrát říkal, že má snížit úrokové sazby a pomoci tak turecké ekonomice a že by snížení sazeb pomohlo inflaci klesnout. Odvolání šéfa centrální banky je tak jasný signál, že chce Erdogan protlačit další snižování sazeb, které by tureckou liru samozřejmě dále oslabilo. Výhled pro tureckou liru tak zůstává negativní a je možná jen otázkou času, než se začne znovu mluvit o další etapě turecké měnové krize.

USDTRY roste v reakci na odvolání šéfa turecké centrální banky. Měnový pár se aktuálně drží na úrovni klesající trendové linky, která pro něj může být krátkodbou důležitou resistencí. Zdroj: xStation5

Vyjednávání mezi USA a Čínou

Americký a čínský prezident by tento týden měli mít další telefonát, který by mohl přinést oficiální začátek dalších vyjednávání o obchodní dohodě. Mezitím se zdá, že si Peking připravuje vyjednávací pozici a chystá seznam zahraničních společností, které by mohl dát na černou listinu v případě, že vyjednávaní nepůjdou hladce a budou i nadále neúspěšná. Upozornil na to dnes ráno čínský deník South China Morning Post, který zároveň uvedl, že by na seznamu měly být společnosti, které poškozují zájmy Číny a jsou považovány za "nespolehlivé". Asijské akcie dnes ráno ztrácejí, když Shanghai Composite klesá o 2,5 % a Hang Seng klesá o 1,7 %. Mírného růstu se dočkal americký dolar a také americké 10leté výnosy, které jsou zpět nad 2 %

. Hang Seng před zahájením obchodních jednání klesá. Zroj: xStation5