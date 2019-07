Řecko je investičním ternem letošního roku. Včerejší volby to jen potvrdí

Kdo začátkem letošního roku zariskoval a nakoupil řecké dluhopisy nebo akcie, rozhodně neprohloupil. Řecké dluhopisy letos svým majitelům zatím vynesly více než dvacet procent, zdaleka nejvíce v celé eurozóně. Athénská akciová burza si pak letos připisuje nejvyšší, takřka 46procentní, zhodnocení ze všech srovnatelných světových trhů, resp. jejich klíčových burzovních ukazatelů. Zkrátka a dobře, na žádné jiné burze světa nebyla taková šance letos dosáhnout velice solidního výnosu jako právě na té athénské.

Mezi investory do řeckých aktiv už zdaleka nejsou jen ti hráči, kteří se specializují na problémová aktiva, ať už dluhopisy či akcie. Do řeckých aktiv investují běžní hráči, kteří se snaží zachytit růstový potenciál celé ekonomiky. Ta si prošla vleklou krizí a mnozí soudí, že v zásadě už nemá kam padat. Může jenom růst. A to závratně. Což se letos potvrzuje.

Novým pozitivním impulsem je trhům včerejší volební vítězství středopravé strany Nová demokracie. Ta je vnímána jako tržním principům mnohem více nakloněná strana než hnutí Syriza končícího premiéra Alexise Tsiprase. Řecko i díky jejímu vítězství poroste letos i příští rok tempem kolem dvou procent.

