Chmury se zatím nenaplňují

I když průzkumy nálad a zvláště pak indexy nákupních manažerů věští recesi, tvrdá data z reálné ekonomiky nic takového ani nenaznačují. Právě zveřejněná květnová čísla z českého průmyslu stále kontrastují s očekáváním a vlastně i s výsledky třeba německého průmyslu , který meziročně padá o 3,7 %.Tuzemská průmyslová výroba naproti tomu v květnu vrostla o 3,2 %, a to především zásluhou automobilového průmyslu , který si sám připsal téměř sedmiprocentní zvýšení produkce. Potvrzuje se, že automobilky v posledních měsících dokázaly postupně vykrýt propad produkce z úvodu roku. Samozřejmě nic moc to nevypovídá o všech dodavatelích v automobilovém průmyslu napojených i na zahraniční finální výrobce, především pak ty německé, kteří svoji produkci stále výrazně omezují.Květnový výsledek průmyslu výrazně překonal naše očekávání, a proto jej považujeme za velmi dobrý. Zvlášť když došlo k dalšímu nárůstu nových zakázek (+4,1 %). Z nových objednávek tak budou opět těžit především automobilky (+6,5 %), nicméně polepšili si i další výrobci v silných oborech, jako je výroba elektrických zařízení a kovů.Vývoj v tuzemském průmyslu zůstává pozitivní, i když je patrné, že známky oslabování zahraniční poptávky se mu zcela nevyhýbají. Je to vidět především u strojírenství, jehož produkce i zakázky v posledním měsíci mírně poklesly. Současně nová čísla z průmyslu naznačují, že česká ekonomika asi ve druhém kvartále nezopakuje výsledek z úvodu roku, nicméně na rozdíl od některých zemí na západ od našich hranic se ani nepohybovala na hranici recese.