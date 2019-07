Deutsche Bank spustila restrukturalizaci. Vykáže kvartální ztrátu a propustí až 18 tisíc lidí

Největší německá banka Deutsche Bank dnes představila svůj restrukturalizační plán, který má pomoci zlepšit její hospodářské výsledky a cenu akcií. Kvůli restrukturalizaci mají bance vzniknout do roku 2022 mimořádné náklady 7,4 miliardy eur (188,8 miliardy Kč) a ve druhém čtvrtletí vykáže čistou ztrátu 2,8 miliardy eur. O práci by mohlo přijít 18.000 zaměstnanců. Oznámená restrukturalizace Deutsche Bank patří mezi největší v bankovním sektoru od finanční krize, napsala agentura Reuters. Plán v neděli schválila dozorčí rada. Dnes již zrušila banka celé týmy ve svých asijských a australských aktivitách. S odvoláním na informace propuštěných to napsala agentura Reuters. Akcie banky dnes v předburzovním obchodování stouply o více než pět procent.



V rámci restrukturalizace se banka plánuje zbavit svých globálních operací s akciemi a zmenší svoji investiční banku. Omezí také operace v oblasti cenných papírů s pevným příjmem a vytvoří novou divizi, do které přesune nechtěná aktiva. V letošním a příštím roce také nevyplatí dividendu. Banka však neplánuje navýšit kapitál, aby získala další peníze na restrukturalizaci.

Deutsche Bank neuvedla, jakých oblastí se škrty pracovních míst budou týkat, nicméně podle Reuters se očekává, že nejvíce zasáhnou Evropu a Spojené státy. Dnes začala snižovat stavy v Sydney, Hongkongu a jinde v asijsko-tichomořském regionu.



Podle několika zdrojů ztrácejí práci celé týmy v oblasti prodeje a obchodování. Zaměstnanci propuštění v pobočce banky v Sydney agentuře sdělili, že byl zrušen tým pro kapitálové trhy, zůstala ale většina týmu pro fúze a akvizice.V obchodování na kapitálových trzích se Deutsche Bank v regionu podle údajů společnosti Refinitiv v minulosti pohybovala v asijsko-tichomořském regionu mezi deseti největšími bankami, loni ale byla až 17. a letos je na 18. pozici. Ve sféře fúzí a akvizic jí náleží osmé místo.Podle webu banky má v hlavních regionálních pobočkách v Sydney, Tokiu, Hongkongu a Singapuru přibližně 4700 zaměstnanců.Generální ředitel Christian Sewing naznačil, že banka plánuje rozsáhlou restrukturalizaci, v květnu, kdy slíbil akcionářům tvrdé škrty v investiční bance. Sliby přišly poté, co se Deutsche Bank nepodařilo dohodnout na fúzi s konkurenční Commerzbank Média již dříve informovala, že by Deutsche Bank mohla zrušit až 20.000 pracovních míst . To je více než pětina současného počtu 91.500 zaměstnanců. Nyní banka uvedla, že sníží do roku 2022 počet zaměstnanců na 74.000.Banka neupřesnila, kterých regionů se bude týkat propouštění. Operace v oblasti obchodování s akciemi se soustředí hlavně v New Yorku a v Londýně. Informovaný zdroj uvedl, že rušit místa se budou po celém světě, včetně Německa. Odborový svaz Verdi restrukturalizaci podpořil.Agentura Bloomberg upozornila, že změny jsou velmi rozsáhlé a přicházejí poté, co se Sewingovi ani jeho předchůdcům nepodařilo vyřešit základní problém - náklady jsou příliš vysoké a příjmy příliš nízké. Po neúspěšné snaze o fúzi s Commerzbank tak neměl generální ředitel příliš mnoho možností, jak podpořit důvěru trhu. Deutsche Bank se v posledních letech potýká s řadou problémů, které zahrnují mimo jiné vysoké pokuty za různá pochybení. Ve Spojených státech také banka čelí rozsáhlému vyšetřování kvůli obviněním souvisejícím s praním špinavých peněz.Reorganizace se zaměřuje hlavně na investiční banku. Divize se na celkových příjmech banky podílí zhruba polovinou, ale je také hlavním důvodem jejich poklesu.Šéf odborového svazu DBV Stephan Szukalski, který je členem dozorčí rady, agentuře Reuters řekl, že schválená opatření jsou správným krokem. "To by mohl být skutečný nový začátek pro Deutsche Bank ," prohlásil.