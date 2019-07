Dobrá data z amerického trhu práce zatlačila eurodolar k hranici 1,12, neboť sázky na červencové snížení ze strany Fedu lehce poklesly (byť zůstávají vysoké). Pozornost všech trhů bude nyní upřena na pravidelné půlroční vystoupení šéfa Fedu v americkém Kongresu v polovině týdne. To zřejmě definitivně rozhodne o tom, zdali Fed sníží v červenci sazby či nikoliv. Makroekonomicky snížení úroků není ani zdaleka nevyhnutelné, ale Fed pod obrovským politickým tlakem (viz opět poslední útoky prezidenta Trumpa), aby úroky snížil, se mu zřejmě podvolí. Až do vystoupení J. Powella v Kongresu tedy může dolar zůstat relativně silný.