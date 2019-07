Fed v hledáčku investorů (Týdenní zpráva z finančního trhu)

Solidní data z červnového trhu práce v USA otřásla agresivními očekáváními na snižování úrokových sazeb. Tento týden se tak bude pozornost investorů upírat k americkým centrálním bankéřům, kterých se s projevy na veřejnosti objeví minimálně devět včetně prezidenta FOMC J. Powella. Ten hned dvakrát promluví před Kongresem. Kromě toho bude zveřejněn zápis z posledního jednání FOMC. Trh je přesvědčen o tom, že na nadcházejících zasedání Fedu půjdou dolarové sazby o 25 bb níže. K názoru uvolnit měnovou politiku eurozóny se podle guvernéra ECB přihlásilo na posledním jednání hned několik centrálních bankéřů. Detaily toho zasedání přinese čtvrteční zveřejnění zápisu.

Evropská průmyslová produkce nadále meziročně klesá

Květen by mohl být první vlaštovkou stabilizace nepříznivé situace v evropském průmyslu. Dnešní ranní zveřejnění německých statistik i páteční čísla za eurozónu jako celek zaznamenají konečně meziměsíční vzestup, na růst za celé Q2 19 ani na meziroční zvýšení to ale zatím stačit nebude. Americká inflace za červen nebude mít sílu změnit současná očekávání na snížení klíčových sazeb Fedu. My v souladu s trhem přepokládáme snížení sazeb na nadcházejícím zasedání. To zřejmě ve svém pololetním projevu před Kongresem (úterý a středa) potvrdí prezident FOMC J. Powell.

Tuzemská inflace v červnu zkorigovala květnový skok

Květnové maloobchodní tržby i tempo dovozů potvrdí, že se spotřebitelská poptávka drží na solidních hodnotách i ve druhém čtvrtletí. Naopak průmysl zkorigoval svůj předchozí růst, což se negativně odrazilo na květnové dynamice exportů. Inflace podle všeho zpomalila o tři desetiny procentního bodu na 2,6 %, poté co v červnu vylétla nahoru. Podrobnější komentář k datům publikovaným během července naleznete zde: http://bit.ly/2RPb0B1.

Zaostřeno na dnešek

Německý průmysl se stále nachází na sestupné dráze

Klíčovou politickou událostí dnešního dne je setkání Euroskupiny. Na programu bude celá řada témat. Diskutovat se bude celková fiskální pozice eurozóny, rozhodnutí Komise nedoporučit proceduru při nadměrném schodku u Itálie, mezinárodní role eura či proces jmenování nového prezidenta ECB. Zásadnější výstup, který by ovlivnil finanční trhy, neočekáváme.

Německý průmysl stále nemá to nejhorší za sebou. Po mnohem hlubším než očekávaném dubnovém propadu předpokládáme za květen mírnou korekci a nepatrný meziměsíční růst. Meziroční dynamika ale zaznamená další prohloubení svého propadu. Po pátečním zklamání, které přinesla statistika objednávek, to bohužel na rychlé otočení nepříznivého trendu nevypadá.

Euro zažilo svůj nejhorší týden za poslední rok

Závěr týdne byl ve znamení zelených bankovek. Dolar si během páteční seance připsal vůči euru více než půl procenta, když se kurz propadl až k 1,121 USD/EUR, nejníže za poslední dva týdny; za celý minulý týden euro odepsalo 1,3 % své hodnoty. Ztrácet euro začalo v pátek hned s počátkem evropského obchodování, kdy opět zklamala hlubokým poklesem květnová data německých podnikových objednávek. Další impuls trhu přinesla odpolední americká čísla z trhu práce. Počet nově vytvořených pracovních míst výrazně překonal tržní očekávání a nahlodal tak přesvědčení trhu ohledně agresivního snižování dolarových úrokových sazeb. I když trh i nadále plně kalkuluje s červencovým snížením sazeb o 25 bb, agresivní snížení o 50 bb se zdá nyní mimo hru.

Český průmysl doplácí na zhoršené vnější prostředí

Dnešní den přinese květnová data z tuzemské reálné ekonomiky. Obáváme se meziročního poklesu průmyslové výroby. Důvodem je nejen slabší dynamika výroby automobilů, ale i odstávka druhého bloku v Jaderné elektrárně Dukovany. Navíc zhoršování podmínek napříč všemi sektory signalizují už od začátku letošního roku předstihové indikátory. Právě slabá výkonnost průmyslu se pak podepsala na nízké exportní dynamice. Naopak dovozní stranu podporuje stále solidní domácí poptávka. Výsledkem je oproti předchozímu měsíci nižší přebytek bilance zahraničního obchodu. I nadále se daří sektoru stavebnictví, který rozhodně nedostatkem zakázek netrpí. Naopak se mu nedostávají kapacity. Vysoká srovnávací základna se ale podepíše na nižším meziročním růstovém tempu. Více k našim očekáváním ohledně dnes zveřejňovaných dat naleznete zde: http://bit.ly/2RPb0B1.

Koruna v závěru týdne ztratila

Celý první červencový týden byl na tuzemském devizovém trhu ve znamení prázdninové nálady. Kvůli pátečnímu svátku byl pracovní týden zkrácený, spousta obchodníků toho využila k dovoleným. Ve čtvrtek byl navíc i svátek ve Spojených státech. Aktiva na trhu tak byla po celý týden minimální a nízká byla i kurzová volatilita. Kurz se po většinu týdne držel stabilní kolem 25,45 CZK/EUR, tedy v blízkosti nejsilnější úrovně od loňského dubna. V samotném závěru týdne ale koruna oslabila nad 25,50 CZK/EUR, když trh reagoval na pád eura vůči dolaru.