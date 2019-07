Rychlejší než F1 – další rekord Volkswagenu ID.R

V neděli skončil Festival rychlosti v Goodwoodu (The Goodwood Festival of Speed), tedy každoroční závod do vrchu konaný v Sussexu ve Spojeném království. Závodní trať dlouhá 1,86 km s celkem 9 zatáčkami, na které se prohání nejen současné závodní, ale i historické vozy, tradičně přilákala velké množství fanoušků. Letos se jich během víkendu sešlo zhruba 180 tisíc. A po dvaceti letech byly svědky nového rekordu.

Rekord trati držel Nick Heidfeld s vozem McLaren MP4/13. V roce 1999 trať projel za 41,6 vteřiny. Vůz Formule 1 připravený tehdy primárně pro sezónu 1998 navrhl Adrian Newey a byl poháněn motorem Mercedes FO110G. Mika Häkkinen se s ním v daném roce i o rok později stal mistrem světa. Vůz při zmiňovaném závodu do vrchu disponoval výkonem 574 kW (780 PS). K překonání rekordu nyní stačil vůz s nižším výkonem, opět však s pneumatikami Bridgestone.

A jak se v posledních letech stalo u řady rekordů poměrně zvykem, jedná se o elektromobil. Závodní Volkswagen ID.R po dřívějším vytvoření rekordu na rovněž závodech do vrchu Pikes Peak a také Nürburgringu přepsal tabulky i v Goodwoodu. Rekord překonal o 1,7 sekundy, tedy jako první vůz trať zdolal za méně než 40 sekund. Vůz o výkonu 500 kW (680 PS) však automobilka dále speciálně pro daný závod upravila. Zmenšila velikost baterie, čímž se hmotnost vozu dostala pod 1 000 kilogramů. Došlo také na optimalizaci výkonu motoru, resp. odstranění systému Drag Reduction System (DRS), který byl navržen pro vysokorychlostní úseky Nürburgringu.





Připomenout závěrem jen, že Volkswagen ID.R je pouze závodním prototypem. Automobilka jej vlastně v rámci svého PR používá k propagaci nastupujícího elektromobilismu. V Británii nicméně návštěvníkům prezentovala předzvěst vozu ID.3, který bude v příštím roce jejím prvním elektromobilem z připravované řady ID. Došlo i na budoucí vize, resp. ID.BUZZ či VIZZION.