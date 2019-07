Čerpání dovolené podle zákoníku práce. Víte, na co máte nárok?

Neplaťte zájezd před schválením dovolené vaším zaměstnavatelem

V praxi se často stává, že si naplánujete dovolenou např. na prvních 14 dní v červenci a váš zaměstnavatel vám ji podepíše. Avšak pozor na zakoupení zájezdu před schválením doby volna od vašeho zaměstnavatele. Může se lehce stát, že se strefíte do stejného termínu s více kolegy a váš šéf nebude moci vyhovět všem. Ač si dobu volna určuje po praktické stránce spíše zaměstnanec, v zákoníku práce dávají přednost zaměstnavateli. Ten vám za splnění určitých podmínek může čerpání dovolené nařídit.

O čem jasně hovoří zákoník práce?

Hodně zaměstnanců tápe v tom, na kolik dní volna mají nárok, případně kolik jim ještě zbývá volných dnů. Ne každý také ví, jak postupovat při plánovaní dovolené v součinnosti se zaměstnavatelem. Pojďme se spolu podívat na základní zákonnou právní úpravu zákoníku práce, konkrétně na bod, kde se řeší dovolená.

a) dovolenou za kalendářní rok nebo na její poměrnou část,

b) dovolenou za odpracované dny,

c) dodatkovou dovolenou.

Zaměstnanci, který odpracuje během trvání pracovního poměru u jednoho zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok či její poměrná část. Poměrná část činí za každý kalendářní měsíc chození do práce jednu dvanáctinu za kalendářní rok. Na poměrnou část v délce jedné dvanáctiny má zaměstnanec nárok i v případě, že v daném měsíci změnil zaměstnání a starý a nový pracovní poměr na sebe navazují, zaměstnanci přísluší poměrná část dovolené od nového zaměstnavatele. Zaměstnanec, který byl dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce, má nárok na dovolenou nebo její poměrné části od právnické či fyzické osoby, pro kterou uvolněný zaměstnanec pracuje.

Výměra dovolené činí nejméně 4 týdny v kalendářním roce, ve zvláštním případě podle § 109 odst. 3 je to až 5 týdnů. Také pedagogové a akademičtí pracovníci vysokých škol mají nárok na dovolenou 8 týdnů v kalendářním roce. Zaměstnanec s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou má nárok na pracovní dny dovolené podle celoročního průměru.

Zaměstnanci, který nevykonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce jedné dvanáctiny dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Zaměstnanci, kteří pracují u téhož zaměstnavatele po celý kalendářní rok pod zemí při těžbě nerostů, při ražení tunelů a štol nebo vykonávají jinak obtížnou práci, mají nárok i na dodatkovou dovolenou v délce 1 týden.

Máte nárok na dovolenou zkušební době?

Může se stát, že nastoupíte do nové práce tak časově nešikovně, že vám tříměsíční zkušební doba připadne zrovna na léto. Neznamená to však, že budete od rána do večera zavření v práci a budete tak muset zrušit všechny vaše plány na letní dny, alespoň ne pokud budete mít hodného šéfa. Když zákon práce jasně říká, že musíte pro získání nároku na dovolenou odpracovat alespoň 60 dnů, přičemž v měsíci lze odpracovat v průměru 19 až 21 pracovních dnů, tak tomu opravdu tak je. Váš zaměstnavatel vám ale může vyjít vstříc a dopřeje vám dny dovolené i ve zkušební době, počítejte však s prodloužením zkušební doby o počet dní vaší dovolené.

Dovolenou vám může za určitých podmínek nařídit váš šéf

Z pohledu zákoníku práce má váš zaměstnavatel zelenou v plánování dovolené svých zaměstnanců. Pokud vychází vstříc svým zaměstnancům, je to jen jeho dobrá vůle. Přece jen šéf musí řídit celou firmu a dohlížet na to, aby bylo v provoze vždy dostatek pracovníků, popřípadě, aby měl kdo vykonat danou práci do smluvených termínů.

Váš zaměstnavatel vám tedy může dovolenou jednostranně nařídit podle toho, kdy se to hodí jemu. Musí vám to však oznámit písemně, a to nejméně 14 dní předem. V případě, že rozhoduje o vaší dovolené v celém kalendářním roce, musí jeden úsek činit nejméně dva týdny v kuse, pokud se nedohodnete jinak. Může vám tak nařídit např. jeden týden v dubnu, dva týdny v srpnu a jeden týden v prosinci.

V případě odvolání zaměstnance z již schválené dovolené má zaměstnavatel povinnost uhradit náklady, které vznikly bez zavinění zaměstnance, např. úhrada zaplaceného zájezdu, letenek, vstupenek apod.

Podmínky čerpání dovolené

Dle zákoníku práce musí být dovolená vyčerpána do konce kalendářního roku. Výjimky, kdy nelze čerpat dovolenou kvůli provozním důvodům zaměstnavatele, připouštějí, že část dovolené lze převést do následujícího roku. Šéf vám nesmí nařídit dovolenou také v případě pracovní neschopnosti, při ošetřování člena rodiny a v době mateřské a rodičovské dovolené. Za dobu čerpání dovolené zaměstnanci náleží mzda nebo plat ve výši průměrného výdělku. Připadne-li dovolená na státní svátek, ten den se nezapočítává do doby dovolené.

Některé provozovny mají každoročně celozávodní dovolenou

Nejčastěji jsou to právě výrobní firmy, které dodržují tzv. celozávodní dovolenou. Zaměstnavatel určí, že budou mít všichni zaměstnanci hromadně volno a provozovna se uzavře. Ze zákona vám může firma nařídit celozávodní dovolenou maximálně na 2 týdny v kuse, až 4 týdny je to u uměleckých souborů. K vyhlášení celozávodního volna potřebuje zaměstnavatel souhlas odborů.

Dovolená v případě výpovědi z práce

Nevyčerpané dny volna vám zaměstnavatel musí proplatit. Peníze obdržíte společně s poslední výplatou. Ve výpovědní době vám může firma rovněž čerpání dovolené nařídit, musí tak však učinit minimálně 14 dní předem.

Jak si spočítat náhradu mzdy za dovolenou?

Za dny dovolené zaměstnanci náleží průměrný výdělek. Nejjednodušší je využít kalkulačku na internetu, jen zadáte potřebná data a hned uvidíte, jak na tom jste. Vyzkoušejte aplikaci kalkulačky na stránkách www.euro.cz/kalkulacky/dovolena-kalkulacka-vypocet-naroku-na-dovolenou-1364322 nebo www.finance.cz/dane-a-mzda/kalkulacky-a-aplikace/dovolena/.

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

