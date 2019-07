Vědecké řešení změny klimatu - ani brčka, ani diesely, ale sázení stromů.

Klimatické změny znepokojí vědce po celém světě. Snaží se tak najít rychlé řešení, kterým by mohlo být podle posledních výsledků zalesňování.

Dvě třetiny emisí oxidu uhličitého (CO2) – tolik emisí tohoto skleníkového plynu by mohlo pohltit zalesňování. Vědci zjistili, že je na Zemi je možné vysadit o třetinu více lesů, aniž to ovlivnilo města nebo zemědělskou půdu. Nárůst CO2 totiž ohrožuje šance na udržení globálního oteplování v bezpečných mezích. Výsledky testů zveřejnil časopis Science.

Odborníci analyzovali téměř 80.000 satelitních snímků téměř nedotčených lesů, džungli a dalších zalesněných oblastí. Planetu by mohlo pokrývat celkově přibližně 4,4 miliardy hektarů lesa. Tedy o 1,6 miliardy hektarů více ve srovnání se současným stavem. I když lidé některé stromy využijí k zemědělství, pořád by podle odborníků zůstala rozloha o velikost USA, kde mohou být stromy.

"Věděli jsme, že zalesňování by mohlo být velkým krokem ke zlepšení klimatu. Nevěděli jsme, ale jak velký vliv to může mít. Výsledky jasně ukazují, že zalesnění je nejlepší cestou, kterou v současnosti máme k dispozici," řekl spoluautor studie Thomas Crowther.

Nově vysazené lesy by musely dorůst do dostatečné výšky, poté by ale mohly pohltit 205 miliard tun uhlíku, které se uvolnily do atmosféry lidskou činností od začátku průmyslové revoluce. Zalesňování se netýká všech států. Vhodnými kandidáty jsou podle odborníků Rusko, USA, Čína, Kanada, Austrálie a Brazílie.

Podle odborníků už nesmíme ztrácet čas. "Bude trvat desetiletí, dokud lesy dospějí a využijí svůj potenciál jako přirozené pohlcovače CO2," dodal Crowther. Nové lesy by měly největší vliv za 40 až 100 let, v závislosti na růstu lesů.

Jejich plán má ale jeden velký háček. Klimatické změny zhoršují celkové možnosti zalesňování, protože s postupným oteplováním budou lesy spíše ubývat.