Překvapivá data z americké zaměstnanosti poslala akcie dolů

Přestože se dnes na pražské burze z důvodu státního svátku neobchodovalo, bylo na zahraničních burzách živo. V popředí zájmu investorů byla čísla americké zaměstnanosti. Ta ukázala, že americká ekonomika vytvořila v červnu asi 224.000 pracovních míst, což je nejvíce za 5 měsíců a mnohem více, než se čekalo. Míra nezaměstnanosti se tak zvýšila o 0,1 p.b. na 3,7 %, mzdy vzrostly pouze o 0,2 %. Na tato data čekali investoři do zlata a jeho cena klesla, a to o 1,77 % na 1 390,59 USD za trojskou unci.



Americký akciový index Dow Jones Industrial Average se na to konto propadl o 200 bodů, S&P 500 ztratil 0,8 % a Nasdaq Composite 0,9 %, když index tlačily dolů polovodiče. Příznivá makrodata totiž nedávají Fedu moc důvodů ke snížení úrokových sazeb, s čímž trhy do velké míry počítaly. Naopak výnos 10letého dluhopisu vzrostl zpátky nad 2 % a eurodolar klesl až na hladinu 1,1211.





Index Euro Stoxx 600 v odpolední seanci propadl o 0,6 %. V čele poklesu byly základní materiály, které klesly o 2 %, zatímco banky a retailové akcie byly jedinými sektory, které přidávaly, oba ale jen 0,2 %. I evropské trhy tak do značné míry reagovaly na data o zaměstnanosti v USA a uštědřily tak trhům další ránu poté, co německé průmyslové zakázky v Německu klesly v květnu o 2,2 %, zatímco v dubnu o 0,4 % vzrostly.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:48 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.5116 0.1532 25.5185 25.4470 CZK/USD 22.7488 0.7962 22.7614 22.5543 HUF/EUR 324.3363 0.5014 324.5925 322.8400 PLN/EUR 4.2537 0.2474 4.2565 4.2416

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7297 -0.2839 7.8028 7.7236 JPY/EUR 121.7200 0.0263 121.9417 120.9090 JPY/USD 108.5470 0.6696 108.6210 107.2350

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8980 0.0830 0.8984 0.8883 CHF/EUR 1.1130 0.1390 1.1147 1.1043 NOK/EUR 9.6773 0.5292 9.6843 9.6218 SEK/EUR 10.5976 0.6979 10.6072 10.5264 USD/EUR 1.1214 -0.6371 1.1349 1.1207

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4360 0.8329 1.4374 1.4225 CAD/USD 1.3128 0.6108 1.3137 1.2968

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



