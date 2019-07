Průmyslové zakázky v Německu v květnu prudce klesly

Průmyslové zakázky v Německu v květnu klesly o 2,2 procenta, zatímco v dubnu o 0,4 procenta vzrostly. Oznámil to dnes místní statistický úřad. Květnový propad je mnohem výraznější, než čekali analytici, kteří jej v anketě agentury Reuters odhadovali na 0,1 procenta. Ministerstvo hospodářství upozornilo, že tento sektor zřejmě zůstane slabý i v příštích měsících. Německo je největší ekonomikou v Evropě.



To potvrzují i dříve zveřejněné údaje o tovární aktivitě, která se v červnu snížila už šestý měsíc za sebou. Podle agentury Bloomberg by se tak mohlo ukázat, že zpomalování ekonomické aktivity v Evropě není dočasné, ale že může být trvalejšího charakteru.



Zakázky ze zahraniční klesly o 4,3 procenta, především kvůli výraznému snížení poptávky ze zemí mimo eurozónu. Domácí zakázky ale o 0,7 procenta stouply. Objednávky investičního zboží se snížily o 2,8 procenta.





"To je ale mizérie!" okomentoval údaje o zakázkách ekonom banky VP Bank Thomas Gitzel. "Kvůli výraznému poklesu nových zakázek zůstane průmyslová výroba ve druhé polovině roku mimořádně slabá, což zvyšuje riziko recese německé ekonomiky ," řekl analytik agentuře Reuters.Že zpomalení ekonomiky začíná doléhat na německé firmy , to dokládá i ve čtvrtek zveřejněná studie hospodářského institutu Ifo. Ten zjistil, že se německé zpracovatelské podniky chystají více využívat takzvaného kurzarbeitu. Jeho prostřednictvím se vláda snaží firmy přimět, aby místo propouštění raději zkracovaly pracovní dobu.Německá ekonomika roste už deset let, německá centrální banka ale očekává za letošní druhé čtvrtletí mírný pokles. Loni se hrubý domácí produkt HDP ) Německa zvýšil o 1,4 procenta, což byl nejpomalejší růst za pět let. Německo je největším obchodním partnerem České republiky.