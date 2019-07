Investoři dále opouštějí riziková aktiva a snižují výnosy vládních dluhopisů na rekordní minima. Institucionální investoři jsou velmi pragmatičtí

Analytici se předhánějí ve svých chlácholivých komentářích, ve kterých zdůvodňují, že obavy z globálního zpomalování ekonomického růstu nejsou až tak na místě, že k žádným velkým problémům ve finále nedojde a že není nutné zanevřít na riziková aktiva. Velcí investoři pracující s měnami nebo vládními dluhopisy jsou ale velmi pragmatičtí investoři a jen tak něco je neuchlácholí a podíl rizikových aktiv ve svých portfoliích i nadále snižují ve prospěch "bezrizikových" aktiv, kterým stále vládnou vládní dluhopisy . Rostoucí zájem o ně na sekundárním trhu způsobuje růst jejich cen a současně pokles dosahovaných výnosů, protože tyto dvě veličiny jdou vždy inversně proti sobě. Výnosy vládních dluhopisů tak přes veškeré snahy dále klesají a v mnoha případech se pohybují na svých historických minimech.Například výnos 10letých německých vládních dluhopisů poklesl na -0,0398%, výnos francouzské obdoby se pak dostal na -0,12%, belgická obdoba nese záporný výnos vůbec poprvé v historii, relativně rizikové italské dluhopisy s 10letou splatností se pohybují na 14měsíčním minimu kolem 1,67%.Znaménko mínus v předchozích těžko vysvětlitelných a představitelných případech znamená, že držitel by zmíněný výnos měl vyplácet, místo aby jej obdržel. Jinými slovy kupující je ochoten ještě platit v zájmu minimalizování své budoucí ztráty. Tak velký zájem o dluhopisy panuje.Analytici odhadují, že nastolený trend se bude dále prohlubovat. Výnos německých desítek by mohl do konce orku poklesnout na -0,5%.Výnos amerických "desítek" dnes pokles pod hranici 2% konkrétně na 1,953%. Podle některých odhadů by výnos mohl klesnout až k 1,5%.Analytici upozorňují, že ekonomický růst zatím drží nad vodou především neochvějná pozice spotřebitelů, jež tlumí jasné náznaky zpomalování průmyslové produkce a obchodu. Spotřebitelé obecně zatím těží ze silného pracovního trhu a nebývale nízkých měr nezaměstnanosti všude ve světě. Pokud se problémy na straně výroby a produkce nepodaří vyřešit mohly by se problémy přenést na trh práce a odtud pak do postoje spotřebitelů. Pokles jejich aktivity by následně přivodil skutečné problémy a možnou recesi v lokálním i globální měřítku.Vývoj na dluhopisových trzích naznačuje, že velcí institucionální investoři berou hrozbu takového scénáře velmi vážně a nechtějí být nepřipravení v případě jejího naplnění.