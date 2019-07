JPMorgan: OPEC dává zatím US břidlicím volnou ruku, ale věčně to tak nebude

Podle expertů americké banky J.P.Morgan by si trh neměl příliš zvykat na to, že ropný kartel OPEC dává v podstatě volnou ruku růstu produkce amerických břidlicových těžařů.Kartel spolu s některými hlavními "nečleny" pracovně označovaný jako OPEC+ na začátku týdne odsouhlasil další prodloužení produkčních limitů. Tuto regulaci v zájmu podpory cenové stability trhu uplatňuje skupina už od roku 2017 a vcelku se jí to daří, když se ceny ropy pohybují po celou dobu kolem 60 USD za barel. Snaha o regulaci cen však přinesla pokles tržního podílu nejníže za posledních 30 let a to právě na úkor amerických těžařů jejichž produkce je naopak rekordní a stále rostoucí. Rostoucí dokonce do té míry, že ohrožuje snahy celé skupiny.Experti banky se domnívají, že s pokračujícím trendem postupného poklesu těžebních nákladů v následujících letech a poklesem férové ceny na trhu směrem k 50 USD si OPEC přidupne a vezme si ztracený tržní podíl zpět.