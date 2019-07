Schůzka Babiše a Hamáčka u Zemana nic konkrétního nepřinesla. Krize se spíše dále prohloubila

Podle agenturních zpráv dnešní schůzka premiéra Babiše , vicepremiéra Hamáčka a prezidenta Zemana v Lánech nepřinesla žádný konkrétní výsledek. Další setkání je naplánováno na 12. července.Oba zástupci parlamentu prezidenta informovali o svém pohledu na věc a svých důvodech, ten se však definitivně nevyjádřil.Premiér Babiše po schůzce uvedl, že to nevnímá tak, že by situace spěla blíže ke konci vlády a přeji si její pokračování. Šéf ČSSD Hamáček je spíše opačného mínění a svolává jednání předsednictva strany , jež by se mohlo konat zřejmě 15. července. Hamáček se nicméně kriticky vyjádřil o plánované další schůzce s prezidentem když uvedl, že neví, co na takové schůzce budou řešit. Babiš po schůzce také uvedl, že předčasné volby nejsou jeho plánem. Pokud by někteří ministři ČSSD vládu opustili hledal by nejdříve podporu pro "rekonstruovanou" vládu napříč Sněmovnou.