Čím dnes motivují firmy své zaměstnance?

Jak udržet zaměstnance zuby nehty?

Personalisté již nemají pomalu z čeho vybírat, vhodných vzdělaných kandidátů s praxí je málo, a tak nastává boj o zkušené pracovníky a firmy se o ně přetahují. Snaží se předhánět v tom, co zaměstnancům nabídnou lepšího. Některé benefity jsou dnes brány jako samozřejmost, a tak pokud chtějí firmy kandidáta na novou pracovní pozici zaujmout, musejí se opravdu snažit. Pracovní trh se vyvíjí, především velké firmy již hojně nabízejí možnost práce z domova, tzv. home office. Většinou je možné tento benefit získat už po zapracování, někteří ho nabízejí až po delším čase, který zaměstnanec odpracuje v dané firmě. Ne každý však dokáže v domácím prostředí udržet pozornost a skutečně odvádět dobré pracovní výkony, leckdy je sváděn sám sebou spíše k prokrastinaci.

Flexibilní pracovní doba nebo multisport karta láká stále více lidí

Ne pro každého je vhodný home office, pro každé řemeslo není práce z domova možná. Zaměstnavatelé tedy nabízejí flexibilní pracovní dobu. Spočívá v tom, že si sami určujete od kdy, do kdy budete pracovat. Musíte dodržet jen požadovanou odpracovanou dobu, některé firmy chtějí dodržet 3 až 4 hodinové časové okno, např. že v práci musíte být od 10-14 hod., ale jestli přijdete už na šestou ráno a skončíte dříve nebo zůstanete celé odpoledne v práci, to už je vaše věc. Dalším populárním lákadlem hlavně mezi mladými lidmi je multisport karta. Díky této kouzelné kartičce, kterou zaměstnavatel každý měsíc dobíjí ve spoluúčasti s vámi, máte možnost bezplatných vstupů na různé sportoviště a fitness centra. Většinou platí i na bazény a sauny.

Sick days a 5 týdnů dovolené ocení nejen rodiče

Čím více volna, tím lépe. Hodně společností poskytuje 5 až 6 týdnů dovolené ročně. Navíc přidá i oblíbené sick days, jedná se zpravidla o 3 až 5 dní placeného volna za rok, kdy můžete zůstat doma a zároveň nepotřebujete omluvenku od lékaře (pracovní neschopnost). Každému se občas stane, že mu není jeden den dobře a k tomu právě slouží sick days. Dřív se tyto dny využívali i k pokrytí prvních 3 dnů nemoci, které nebyly hrazené zaměstnavatelem. Ten však od 1.7.2019 hradí nemocenskou již od prvního dne nemoci.

Jaké další firemní benefity zaměstnanci vítají?

S výjimkou výše uvedených výhod firmy poskytují také poukazy na kurzy, vzdělávání či osobní a profesní rozvoj, služební vozy, notebooky, mobilní telefony, poukazy do kadeřnických a kosmetických salonů a stravenky. Kromě multisport karty, kde společnosti řeší zdraví svých pracovníků, jako obdoba přišla i konkurenční ActivePass karta. Ve firmách nabízejí také teplé a studené nápoje zdarma, někteří zaměstnavatelé dokonce pořádají společné snídaně, obědy nebo svačiny, kde podávají skvělou praženou kávu. No kdo by si to nenechal líbit. Není divu, že pro část uchazečů o práci jsou benefity rozhodujícím faktorem a mají větší váhu než samotná mzda. Pokud se například kandidát rozhoduje mezi dvěma společnostmi a neví, kam by měl nastoupit, nakonec mohou zvítězit zajímavější bonusy ve firmě.

Firemní školky umožní maminkám dřívější návrat do práce

Některé maminky by se rády vrátily třeba po dvou letech od narození do práce alespoň na zkrácený úvazek. Neví však, co se svou ratolestí. Leckdy se stává, že se dítě nedostane do státní školky ani ve třech letech, když už mamince končí rodičovská dovolená, má povinnost nastoupit zpátky do práce a hrozí, že o ni přijde. Větší společnosti přišly s konceptem firemních školek, což je pro rodiče často tím nejlepším možným benefitem. Maminka nebo tatínek jdou ráno do práce a většinou se v té samé budově nachází i firemní školka, kam můžou umístit svého potomka. Ušetří si tak mnoho času dojížděním do mateřské školy na jiné místo.

S jakými bonusy počítají firmy do budoucna?

Do budoucna se počítá i s dalšími možnými bonusy. Ty výše uvedené již budou za pár let považovány za standard. Hodně se mluví o tom, že by se pracovní týden zkrátil na 4 dny a v pátek už by měli zaměstnanci volno. A co motivuje vás, abyste zůstali ve své práci?

Autorka: Ing. Romana Hubáčková, garantka rekvalifikačního kurzu Personalistika, který probíhá v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci a dalších 15 městech po celé ČR. Můžete si přečíst i 304 recenzí kurzu.

Editorka: Zuzana Klímová