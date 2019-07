Co budou mít Charanzová a Kolaja na starost? Tohle funkce obnáší

Europoslanci Dita Charanzová (ANO) a Marcel Kolaja (Piráti) se zapsali do historie. Česko má díky nim poprvé dva místopředsedy Evropského parlamentu. Co taková funkce obnáší a jaké budou mít povinnosti? Charanzovou nominovala na místopředsedkyni Evropského parlamentu frakce Renew Europe (Obnova Evropy), dříve ALDE. Europoslanci ji zvolili v prvním kole, kdy dostala 395 hlasů. Kolaja musel na své zvolení čekat až do druhého kola. V něm získal podporu 426 zákonodárců. "Zastávat funkci místopředsedy Evropského parlamentu je pro mě velký závazek. Věřím, že budu mít z této pozice možnost prosazovat téma transparentnosti a digitalizace s maximální možnou efektivitou," komentoval na facebooku své zvolení Kolaja. "Dnešek patřil k těm náročnějším dnům v Evropském parlamentu. Před chvílí jsem dosedla. A tak bych se chtěla podělit, byla jsem dnes zvolena místopředsedkyní Evropského parlamentu. Pro mě velká pocta i závazek, dobrá věc pro Česko," uvedla Charanzová. Evropský parlament má 14 místopředseů, kteří v případě potřeby zastupují předsedu při plnění jeho povinností. Mohou vést plenární zasedání nebo reprezentovat Europarlament na oficiálních akcích a při zvláštních slavnostech. Předseda je tím ale vždy musí pověřit.

Místopředsedové jsou zároveň členy předsednictva, které stanovuje pravidla pro fungování Europarlamentu (EP). "Předsednictvo kromě dalších povinností sestavuje předběžný návrh rozpočtu EP a rozhoduje o administrativních, personálních a organizačních záležitostech," sdělila mluvčí české kanceláře EP Iva Laňová.

Z Jednacího řádu EP vyplývá, že předsednictvo také přijímá finanční, organizační a administrativní rozhodnutí ve věcech týkajících se poslanců, průběhu zasedání či nezařazených poslanců. Kvestory může pověřit plněním určitých úkolů a jmenuje také generálního tajemníka.

Ve středu také europoslanci zvolili předsedu, kterým se stal italský socialista David-Maria Sassoli. Určili také rozdělení zákonodárců a jejich náhradníků do výborů a podvýborů. Složení by mělo v co největší míře odrážet složení samotného EP. Rozdělení europoslanců najdete zde.