Video: Holub: Jak vznikají peníze v ekonomice

Jak vznikají peníze v ekonomice? „Existuje obecná představa, že tím, kdo určuje množství peněz v ekonomice, je centrální banka, ale ve skutečnosti to tak není,“ říká člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub.

Největší díl peněz podle něj představují vklady občanů a podniků v komerčních bankách. Nejdůležitějším způsobem vzniku nových peněz je pak podle Holuba poskytování úvěrů právě bankami. „Ono se to na první pohled se to může zdát jako systém, který vygeneruje peníze z ničeho. Ale je potřeba si uvědomit, že peníze sami o sobě neznamenají bohatství. Je to jenom nějaký prostředek, kterým si navzájem mezi sebou můžeme platit,“ doplňuje Holub.

Kdo tedy skutečně reguluje množství peněz v oběhu? A jaké nástroje má ČNB k dispozici?

Zdroj: ČNB