Nejlepším místem pro život a práci je nově Švýcarsko. Sesadilo z trůnu po 5 letech Singapur

Podle pravidelného průzkumu HSBC Expat´s annual survey je nejlepším místem pro život a práci Švýcarsko, které po 5 letech sesadilo z pomyslného světového trůnu Singapur, který klesl na druhou příčku. Na vedoucí příčku Švýcarsko posunula kombinace vysoké životní úrovně, příjmů a také až legendární politické a ekonomické stability. Země se na první říčku dostala vůbec poprvé v historii průzkumu a poskočila z 8. místa oproti loňské verzi.Plných 80% dotázaných ex-patriotů, kteří se do země přesunuly z jiných zemí světa se cítí spokojených z ekonomického hlediska a plných 86% je pak spokojeno také z pohledu politického vývoje v zemi.Plných 82% pracujících v této zemi uvedlo, že jejich životní úroveň stoupá oproti podmínkám v jejich původní domovině.71% respondentů uvedlo, že jejich příjmy po přesunu do země stouply na průměrných 111 587 USD oproti globálnímu průměru na úrovni 75 966 USD Průzkum zpracovává informace od 18 000 ex-patriotů ze 163 zemí. V TOP 10 se umístily ještě Kanada, Španělsko , Nový Zéland, Australia, Turecko , Německo, SAE a Vietnam.Singapur se udržel velmi vysoko především díky hodnocením ex-patriotů s dětmi. 62% respondentů hodnotí tamní systém školství jako lepší než v jejich domovině a 69% pozitivně hodnotí možnosti jazykového vzdělání.Pro Kanadu 80% respondentů hodnotí lepší životní prostředí a celkově lepší kvalitu života oproti globálnímu průměru na úrovni 65%. Španělsko je relativně vysoko hodnoceno díky 67% respondentů, kteří uvedli, že po přesunu do této země u nich došlo ke zlepšení vzájemné balance mezi prací a osobním životem.