Letní brexitová nálada na libře

Libra za poslední měsíce oslabuje jak vůči euru, tak i dolaru. Britské měně nehraje do karet dění kolem brexitu, které se v podstatě nijak neposouvá, ani výhled (ne)činnosti Bank of England. Situace se promítá i na volatilitě, kde její implikovaná verze v měsíčním tenoru vykazuje nejnižší hodnoty od roku 2014.

I přesto, že rizika kolem britské měny nahrávají spíše jejímu oslabení, najdou se optimisté sázející na opačný scénář. Mezi ně patří analytický tým Svenksa Handelsbanken, jehož librové predikce dlouhodobě patří mezi ty nejpřesnější, uvádí agentura Bloomberg. Podle aktuálního výhledu by britská měna mohla posílit o zhruba 6 % až k úrovni 1,330 GBPUSD. Jedním z hlavních argumentů posílení je vidina, že Velká Británie mine aktuální termín odchodu z Evropské unie, který je načasován na konec října. Vedle toho zapůsobí i slabší americká měna ovlivněná zpomalující americkou ekonomikou a snižováním amerických sazeb.

Svou roli sehraje i Bank of England. Zatímco finanční trhy očekávají, že by jejím příštím krokem mohlo být snížení sazeb, Svenksa Handelsbanken sází na jejich stabilitu. Hlavním tématem tak bude stále brexit, který by se po dalším prodloužení mohl dle banky vyústit v předčasné volby nebo v druhé referendum. Investoři by tak dle analytického týmu měli v tuto chvíli sledovat zejména krátkodobé faktory, jako je ochota investorů investovat do rizikovějších aktiv či úrokový diferenciál. Politické proměnné jako očekávané zvolení Borise Johnsona za lídra konzervativců je dle banky v kurzu již započítáno.

Trhy bez amerických obchodníků

Spojené státy slaví čtvrtý červenec, což by se na hlavních měnových párech mělo projevit slabší volatilitou. Nadále očekáváme, že se kurz eurodolaru bude pohybovat spíše do strany. Možný zvrat by mohl přijít v pátek, kdy budou zveřejněna data z amerického trhu práce.

Na kurzu se z nejnovějších čísel nikterak výrazně neprojevil včera zveřejněný Národní report zaměstnanosti agentury ADP, který sice vykázal nárůst počtu nově vytvořených pracovních míst, avšak stále se drží pod svým dlouhodobým průměrem. Neprojevila se ani informace o tom, že Evropská komise pozastavila rozhodnutí o zahájení řízení o nadměrném schodku s Itálií.

Dnes bude zveřejněn výsledek maloobchodních tržeb eurozóny za květen. Vedle toho promluví hlavní ekonom Evropské centrální banky Philip Lane. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1287 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 96,71 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1262 do 1,1327 EURUSD.*

Letní nálada i na koruně

Letní náladu je možné pozorovat i na koruně, jejíž kurz se v posledních dnech drží v pásmu osmi haléřů. Klidný vývoj můžeme očekávat i po zbytek týdne. Ovlivní to nejen páteční svátek, ale rovněž absence domácích dat. Nejbližší domácí čísla přijdou až příští týden, a to v podobě průmyslu, maloobchodu a inflace.

Aktuálně se česká měna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,44 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,40 až 25,50 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,46 až 22,62 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.