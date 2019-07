Letos se urodí více obilovin. Zemědělce však trápí vyprahlá pole

„Zemědělce trápí nepřízeň počasí. Pole jsou vyprahlá a decimovaná suchým klimatem. Jarní mrazíky navíc poničily úrodu ovocných stromů. Z těchto důvodů lze očekávat nižší než průměrné výnosy zemědělské produkce. Z pohledu většiny zemědělců by přesto letošní rok mohl být úspěšnější než ten loňský,“ říká hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.„Výkupní ceny většiny zemědělských plodin budou nadprůměrně vysoké. Spotřebitelé by proto měli počítat s přetrváváním vyšších cen zemědělských výrobků. Letošní úroda by neměla působit na skokové navýšení inflace, vyhlížené snížení cen zemědělských výrobků je však v nedohlednu,“ upozorňuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu bude letošní úroda obilovin hojnější než v loňském roce. Základních obilovin bude sklizeno 7 019 tisíc tun, což je o 8,5 procenta více než před rokem. Nejpěstovanější plodinou je i nadále pšenice ozimá, která zabírá třetinu osevních ploch.

Odhadované meziroční navýšení sklizně obilovin je zapříčiněno především zvýšením průměrného hektarového výnosu o 6,8 procenta. Při srovnání s pětiletým průměrem, který zahrnuje zemědělsky úspěšné období let 2014 až 2016, je odhad letošní úrody o 4,4 procenta nižší. Letošní rok lze tedy označit za podprůměrný, přesto bude výrazně lepší než loňský rok.

Po pšenici ozimé je na českých polích druhou nejrozšířenější plodinou řepka. Té bude letos sklizeno 1 239 tisíc tun, což představuje meziroční pokles o 12,2 procenta. V porovnání s pětiletým průměrem je odhad letošní sklizně o 7,7 procenta nižší. Je však nutné podotknout, že úroda řepky byla na našem území v posledních letech velmi vysoká.





Ing. Štěpán Křeček, MBA

Hlavní ekonom

BH Securities a.s.