Předhypoteční úvěr – kdy přijde vhod a jaké jsou jeho alternativy?

Hypoteční banky reagovaly tzv. předhypotečním úvěrem na situaci, kdy žadatelé o hypotéku nebyli schopni po určitou dobu ručit nemovitostí. Typicky se jednalo o koupi městského bytu či podílu v bytovém družstvu s následným převodem do osobního vlastnictví, případě výstavbu kdy žadatel o hypotéku neměl dostatek vlastních prostředků na financování výstavby do té míry, že ji bylo možné nemovitost zapsat do katastru nemovitostí.

Předhypoteční úvěr umožňuje získání prostředků až na 24 měsíců bez ručení nemovitosti, hypoteční banky však vyžadují před schválením tohoto úvěru potvrzení o tom, že žadatel bude do max. 24 měsíců disponovat nemovitostí s možností uvalení zástavního práva.

Spolu s předhypotečním úvěrem podepisuje žadatel o hypotéku i úvěrovou smlouvu vztahující se ke standardní hypotéce s tím, že jakmile bude mít žadatel nemovitost určenou k zástavě, bude touto „standardní“ hypotékou splacen předhypoteční úvěr. Předhypoteční i „standardní“ hypoteční úvěr čerpá žadatel u stejné banky.

Možnost financovat investice do bydlení po omezenou dobu bez nutnosti ručit nemovitostí vypadá skvěle, má však několik nevýhod, konkrétně:

- vyšší úrokovou sazbu u předhypotečního úvěru,

- fakt, že u předhypotečního úvěru splácíte pouze úroky z dlužné částky, tj. pokud si půjčíte např. 3 000 000 Kč, tuto částku budete bance dlužit do doby splacení předhypotečního úvěru „standardní“ hypotékou,

- v praxi jsem se setkal s tím, že žadatel měl sice potvrzení od bytového družstva o tom, že podíl v něm bude převeden do osobního vlastnictví, k tomu však následně nedošlo. V tomto případě dochází k porušení smlouvy a žadatel je povinen zajistit bance jinou zástavu.

Jaké jsou jiné možnosti financování bydlení bez zajištění?

Alternativou k předhypotečnímu úvěru je úvěr ze stavebního spoření bez nutnosti ručení nemovitostí. Pokud však Vaše smlouva o stavebním spoření nesplňuje podmínky poskytnutí řádného úvěru ze stavebního spoření, budete muset žádat o tzv. překlenovací úvěr, se kterým je spojena vyšší úroková sazba, plus stavební spořitelně splácíte pouze úroky z dlužné částky do doby, než dojde k překlopení do fáze řádného úvěru ze stavebního spoření.

Případně, peníze na financování bydlení bez zajištění lze získat ze spotřebitelského úvěru, u kterého lze v dnešních podmínkách dosáhnout na RPSN kolem 5 %. Nevýhodou je, že zaplacené úroky u spotřebitelského úvěru nelze odečíst od základu daně, relativně krátká splatnost spotřebitelských úvěrů, která následně zvyšuje měsíční splátku, případně i nízké částky, které jsou banky ochotny poskytnout v rámci spotřebitelského úvěru.