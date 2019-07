3. července: Tohle potřebujete vědět nejen o středečním obchodování na amerických burzách

Všechny tři hlavní akciové indexy v USA uzavřely přede Dnem nezávislosti na nových rekordech. Obchodníci očekávají, že centrální banka USA bude více prosazovat uvolněnější měnovou politiku, protože statistické údaje poskytují stále více důkazů o zpomalení ekonomického růstu. Obchodování na finančních trzích v USA bylo zkrácené a ve čtvrtek jsou trhy kvůli státnímu svátku zavřené.

Index Dow stoupl o 0,67 % na 26 966 bodů, širší index S&P 500 se zvýšil o 0,77 % na 2 995,82 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl o 0,75 % na 8 170,23 bodu. Index volatility VIX klesl o 2,78 % na 12,57 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o dva bazické body na 1,95 %. Ceny ropy vzrostly zhruba o 2 % a bitcoin zdražil o 4 %.

Index S&P 500 se přiblížil na dohled hladině 3 000 bodů. "U této hranice lze napoprvé očekávat vybírání zisků. Jejímu proražení by mohlo pomoci, kdyby se dále dařilo technologickému sektoru a dílčímu odvětví výrobců polovodičů," uvedl Scott Redler ze společnosti T3live.com. Ocenil přitom, že se daří skupině akcií FANG (Facebook +1,13 %, Amazon +0,24 %, Netflix +1,68 %, Alphabet +0,93 %).

Deficit zahraničního obchodu USA stoupl nejvýše za pět měsíců. Aktivita v sektoru služeb zpomalila. Nejnovější statistika tak navázala na předchozí údaje z trhu s bydlením, ze zpracovatelského sektoru, o firemních investicích a výdajích spotřebitelů, které naznačily, že ekonomický růst USA ve čtvrtletí zpomalil.

Nejnovější průzkum mezi obchodníky ukázal, že dávají téměř 30% šanci tomu, že by Fed mohl na svém zasedání na konci července snížit úroky až o půl procentního bodu. Před týdnem dávali snížení o půl procentního bodu 24% šanci. Za téměř jisté považují snížení o čtvrt procentního bodu. To by se nepochybně zamlouvalo také americkému prezidentovi.

Z 11 sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500, se ve středu dařilo hlavně poskytovatelům komunálních služeb, realitním firmám a výrobcům spotřebního zboží. Zájem o tyto firmy, které obvykle vyplácejí vysoké dividendy, povzbudil pokles výnosů amerických státních dluhopisů.

Spekulace o převzetí firmou Broadcom (-3,54 %) poslaly vzhůru akcie společnosti Symantec (+13,57 %). Akcie automobilky Tesla (+4,61 %) zpevnily po zveřejnění údajů o rekordních dodávkách aut ve druhém čtvrtletí.