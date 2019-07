Ostře sledovaný gigant s dvojcifernými zisky?

Pokud jsou na trhu nějaké evidentní investiční příležitosti, měly by být zejména na méně sledovaných společnostech. Pokud naopak nějakou akcii sleduje desítka analytiků a stovky investorů, měla by klesat pravděpodobnost oběda zadarmo (zisků neodpovídajících riziku). To neznamená, že největší a nejsledovanější firmy nepřekvapí velkým posílením, či ztrátami. Jde ale o překvapení, ne o něco, co šlo predikovat dopředu. Je to celé jen taková teze, ale pokud se s ní byť jen trochu ztotožníme, tak budeme mimořádně opatrní co se týče analýz, které hovoří o vysokých ziscích na ostře sledovaných firmách. S jednou takovou nyní přišla banka Goldman Sachs.



Goldman hovoří o tom, že akcie společnosti Procter & Gamble nabídne potenciálně až dvojciferné zisky. Firma prý bude těžit z „akcelerace koncového trhu“ - ten by podle banky měl růst o více než 3 % ročně. „Domníváme se, že v investičních portofliích by měla být zahrnuta globální firma z odvětví zboží běžné spotřeby jako je PG. Ta navíc zůstává nejvíce podváženou akcií v portfoliích vzájemných fondů“, píše Goldman podle CNBC ve své analýze. Doporučení u akcie zvýšila banka z neutrálního na kupovat s tím, že investoři se v posledních letech obávali toho, že firma nebude schopná růst a zároveň udržet svou ziskovost. Ale tyto obavy prý nyní padají.



Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

Optimisticky vyznívá i komentář, který k této akcii najdeme na stránkách Morningstar. Podle ní nyní Procter & Gamble sklízí plody své strategie zaměřené na zjednodušení produktového portfolia a zvýšení investic do nejziskovějších oblastí. Následující tabulka už ukazuje, jak si firma vedla doposud: Tržby za posledních pět let klesaly v průměru o 3,6 % ročně, zisky byly zhruba stabilní (tj. marže mírně rostly). Stabilní bylo i provozní cash flow, volný tok hotovosti (to, co zbylo po investicích) mírně rostl.Zdroj: MorningstarJak vypadá valuace? Kapitalizace firmy nyní dosahuje 277 miliard dolarů . S betou na hodnotě 0,42 u ní požadovaná návratnost dosahuje pouze 5 %. A kapitalizaci podle mých výpočtů ospravedlní volné cash flow rostoucí ročně o 0,7 %. Tedy růst pohybující se o 0,2 procentního bodu výše než v posledních pěti letech. Je tak zřejmé (a nepřekvapivé), že u této firmy se hraje o velmi malé změny růstu. Citlivost na ně je vysoká:Pokud by Procter & Gamble například dokázal růst stejným tempem, jakým podle Goldmanů poroste trh (3 %), hodnota vlastního jmění by se dostala na 600 miliard dolarů . Tedy na více než dvojnásobek její současné výše. Pokud by se kapitalizace/cena akcie měla (ihned) zvednout o 10 % (tedy minimální dvojciferné zisky, o kterých hovoří Goldman), stačilo by, aby se budoucí očekávaný růst zvýšil z oněch 0,7 % na 1,1 %.